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Moteur de recherche open-source léger construit en Go qui offre une recherche en texte intégral avec une fraction de l'utilisation des ressources d'Elasticsearch.

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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec ZincSearch

ZincSearch est un moteur de recherche open source écrit en Go qui sert d'alternative légère à Elasticsearch, conçu pour les équipes qui ont besoin d'une recherche plein texte rapide sans avoir à opérer un cluster basé sur JVM. Il est livré sous forme de binaire unique, fonctionne confortablement avec moins de 1 Go de RAM, expose une API d'ingestion compatible avec Elasticsearch et inclut une interface utilisateur web Vue intégrée pour l'indexation des données et l'exécution des requêtes.

L'auto-hébergement de ZincSearch sur votre propre VPS garde les données de journalisation, les index de documents et les analyses de recherche sous votre contrôle tout en évitant les coûts et la surcharge opérationnelle d'Elasticsearch géré ou des plateformes de recherche hébergées — et la conception sans schéma signifie que vous pouvez commencer à indexer des documents JSON en quelques minutes après le déploiement.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de ZincSearch

Empreinte binaire unique

Fonctionne avec moins de 1 Go de RAM, sans JVM, sans réglage Lucene et sans amorçage de cluster — idéal pour les petits plans VPS.

API compatible avec Elasticsearch

La prise en charge directe de l'API d'ingestion Elasticsearch permet aux expéditeurs de journaux et aux clients existants d'envoyer des documents sans modification de code.

UI web intégrée

Une interface basée sur Vue pour la gestion des index, l'exécution de requêtes de recherche et l'exploration de documents est fournie prête à l'emploi.

Indexation sans schéma

Indexez directement les documents JSON avec détection automatique des champs — aucune définition de mappage préalable n'est requise.

Authentification intégrée

L'authentification basée sur des jetons est incluse et activée par défaut, sans plugin de sécurité séparé à configurer.

Agrégrations et facettes

Les requêtes d'agrégation standard alimentent les tableaux de bord, l'analyse des journaux et les expériences de recherche filtrée sur des millions de documents.

Pourquoi choisir Hostinger pour ZincSearch

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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