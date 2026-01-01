Déployer ZincSearch en un clic.
Moteur de recherche open-source léger construit en Go qui offre une recherche en texte intégral avec une fraction de l'utilisation des ressources d'Elasticsearch.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec ZincSearch
ZincSearch est un moteur de recherche open source écrit en Go qui sert d'alternative légère à Elasticsearch, conçu pour les équipes qui ont besoin d'une recherche plein texte rapide sans avoir à opérer un cluster basé sur JVM. Il est livré sous forme de binaire unique, fonctionne confortablement avec moins de 1 Go de RAM, expose une API d'ingestion compatible avec Elasticsearch et inclut une interface utilisateur web Vue intégrée pour l'indexation des données et l'exécution des requêtes.
L'auto-hébergement de ZincSearch sur votre propre VPS garde les données de journalisation, les index de documents et les analyses de recherche sous votre contrôle tout en évitant les coûts et la surcharge opérationnelle d'Elasticsearch géré ou des plateformes de recherche hébergées — et la conception sans schéma signifie que vous pouvez commencer à indexer des documents JSON en quelques minutes après le déploiement.
Principales fonctionnalités de ZincSearch
Empreinte binaire unique
Fonctionne avec moins de 1 Go de RAM, sans JVM, sans réglage Lucene et sans amorçage de cluster — idéal pour les petits plans VPS.
API compatible avec Elasticsearch
La prise en charge directe de l'API d'ingestion Elasticsearch permet aux expéditeurs de journaux et aux clients existants d'envoyer des documents sans modification de code.
UI web intégrée
Une interface basée sur Vue pour la gestion des index, l'exécution de requêtes de recherche et l'exploration de documents est fournie prête à l'emploi.
Indexation sans schéma
Indexez directement les documents JSON avec détection automatique des champs — aucune définition de mappage préalable n'est requise.
Authentification intégrée
L'authentification basée sur des jetons est incluse et activée par défaut, sans plugin de sécurité séparé à configurer.
Agrégrations et facettes
Les requêtes d'agrégation standard alimentent les tableaux de bord, l'analyse des journaux et les expériences de recherche filtrée sur des millions de documents.
Pourquoi choisir Hostinger pour ZincSearch
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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