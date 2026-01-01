Déployer MantisBT en un clic.
Suivi de bogues open-source pour les équipes logicielles afin de consigner les anomalies, de gérer les demandes de fonctionnalités et de coordonner les flux de travail des projets.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec MantisBT
MantisBT (Mantis Bug Tracker) est un système de suivi des problèmes open source de longue date, écrit en PHP, utilisé par les équipes logicielles pour enregistrer les bogues, gérer les demandes de fonctionnalités et coordonner le travail sur plusieurs projets. Conçu autour de flux de travail personnalisables, de permissions granulaires par projet et de notifications par e-mail, il se concentre sur la discipline de la gestion des problèmes sans l'encombrement des suites complètes de gestion de projet.
L'auto-hébergement de MantisBT maintient les défauts signalés, les pièces jointes et les discussions internes sur une infrastructure que vous contrôlez — essentiel pour les organisations dont les rapports de bogues contiennent des étapes de reproduction, des données clients ou du code propriétaire. Ce déploiement est livré avec MariaDB pour un historique des problèmes durable et supprime les coûts de licence par utilisateur facturés par de nombreux systèmes de suivi des problèmes commerciaux.
Principales fonctionnalités de MantisBT
Workflows personnalisables
Définissez les transitions de statut, les états de résolution et les règles d'accès par projet afin que le suivi reflète la manière dont chaque équipe fait réellement progresser le travail, du signalement à la résolution.
Permissions granulaires
Le contrôle d'accès basé sur les rôles au niveau du projet, de la catégorie et du champ garantit que les problèmes sensibles ne sont visibles que par les personnes qui doivent les consulter.
Notifications par courriel
Des règles de messagerie configurables informent les rapporteurs, les gestionnaires et les observateurs lorsque l'état des problèmes change, garantissant qu'aucun défaut ou demande de fonctionnalité ne passe inaperçu.
Champs personnalisés et filtres
Ajoutez des champs personnalisés arbitraires aux problèmes et enregistrez des filtres complexes sous forme de vues nommées pour trier des milliers de rapports sans perdre le contexte.
Architecture de plugin
Un vaste écosystème de plugins étend les fonctionnalités de MantisBT avec l'intégration du contrôle de version, des méthodes d'authentification supplémentaires et des modules complémentaires de reporting.
APIs REST et SOAP
Les interfaces REST et SOAP vous permettent de scripter la création de problèmes, d'automatiser le tri et d'intégrer le système de suivi avec des pipelines CI ou des outils externes.
Pourquoi choisir Hostinger pour MantisBT
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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