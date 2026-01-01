jsreport est un serveur de reporting open-source qui génère des documents commerciaux de qualité production à partir de modèles HTML. Les équipes de développement l'utilisent comme un service partagé que toute application de l'organisation peut appeler via une API REST — en transmettant des données JSON et en recevant une réponse PDF, une feuille de calcul Excel, un DOCX ou un HTML formatés sans aucune logique de rendu dans l'application appelante. Les modèles sont écrits en HTML et CSS standard en utilisant Handlebars ou d'autres moteurs pris en charge, de sorte que tout développeur web peut les créer et les maintenir sans apprendre un DSL propriétaire.

L'auto-hébergement de jsreport conserve les documents générés — factures, contrats, états financiers — sur une infrastructure que vous contrôlez, sans envoyer de données commerciales sensibles à un service de rendu tiers. Pas de frais par document et pas de limites d'utilisation.