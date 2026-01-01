Déployer jsreport en 1 clic.
Plateforme de reporting JavaScript auto-hébergée pour générer des documents PDF, Excel et DOCX à partir de modèles HTML via une API REST.
Trouvez le forfait VPS idéal pour jsreport
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec jsreport
jsreport est un serveur de reporting open-source qui génère des documents commerciaux de qualité production à partir de modèles HTML. Les équipes de développement l'utilisent comme un service partagé que toute application de l'organisation peut appeler via une API REST — en transmettant des données JSON et en recevant une réponse PDF, une feuille de calcul Excel, un DOCX ou un HTML formatés sans aucune logique de rendu dans l'application appelante. Les modèles sont écrits en HTML et CSS standard en utilisant Handlebars ou d'autres moteurs pris en charge, de sorte que tout développeur web peut les créer et les maintenir sans apprendre un DSL propriétaire.
L'auto-hébergement de jsreport conserve les documents générés — factures, contrats, états financiers — sur une infrastructure que vous contrôlez, sans envoyer de données commerciales sensibles à un service de rendu tiers. Pas de frais par document et pas de limites d'utilisation.
Principales fonctionnalités de jsreport
Plusieurs formats de sortie
Générer des fichiers PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV ou XML à partir du même modèle, en changeant le format via un paramètre d'API sans avoir à maintenir des conceptions distinctes.
Rendu de l'API REST
Chaque modèle est un point de terminaison POST — les applications transmettent des données JSON et reçoivent le document rendu en retour, dissociant la logique de rapport du code de l'application.
Concepteur basé sur navigateur
Concevez, prévisualisez et testez des modèles de rapport directement dans le navigateur à l'aide de l'éditeur web intégré sans changer d'outil.
Planification des rapports
Programmez des rapports pour qu'ils s'exécutent automatiquement à intervalles fixes et les livrez par e-mail ou stockez le résultat, éliminant ainsi les exportations manuelles récurrentes.
Gestion des versions de modèles
Suivez chaque modification apportée à un modèle grâce à l'historique des versions intégré et revenez à n'importe quelle version précédente sans avoir à gérer un VCS séparé.
Pourquoi choisir Hostinger pour jsreport
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.