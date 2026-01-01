Déployer Pocket ID en un clic.
Fournisseur OIDC uniquement par clé d'accès qui ajoute l'authentification unique sans mot de passe à toutes vos applications auto-hébergées.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Pocket ID
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Pocket ID
Pocket ID est un fournisseur d'identité OIDC léger et open-source avec une différence fondamentale : il ne prend en charge que les passkeys pour l'authentification, sans aucune connexion par mot de passe. Les utilisateurs enregistrent une passkey une seule fois — en utilisant leur téléphone, leur clé matérielle ou leurs données biométriques — et à partir de ce moment, ils s'authentifient à n'importe quelle application connectée d'un simple geste.
L'auto-hébergement de Pocket ID sur votre VPS vous offre une couche d'authentification unique pour tous vos services auto-hébergés sans avoir à exécuter une plateforme d'identité lourde. Un seul conteneur avec un stockage SQLite intégré signifie qu'il n'y a rien à maintenir — connectez vos applications en tant que clients OIDC et éliminez les mots de passe de l'ensemble de votre pile auto-hébergée.
Principales fonctionnalités de Pocket ID
Authentification par clé d'accès uniquement
L'authentification s'effectue exclusivement via les clés d'accès WebAuthn — aucun mot de passe à gérer, à divulguer ou à réinitialiser sur les applications connectées.
Fournisseur OIDC
Agit comme un fournisseur OpenID Connect conforme aux normes afin que toute application prenant en charge OIDC puisse déléguer l'authentification à Pocket ID.
Portail libre-service utilisateur
Les utilisateurs gèrent leurs propres clés d'accès, sessions actives et applications autorisées via un tableau de bord libre-service épuré.
Intégration LDAP
Connectez-vous à un LDAP ou Active Directory existant pour importer des utilisateurs au lieu de gérer les comptes manuellement dans Pocket ID.
Journal d'audit
Suivez chaque connexion, enregistrement de clé d'accès et événement d'autorisation client grâce à un journal d'audit consultable intégré.
Pourquoi choisir Hostinger pour Pocket ID
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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