Form.io est une plateforme open-source de création de formulaires et d'API qui permet aux développeurs de créer des formulaires complexes, de gérer les soumissions et de construire des applications basées sur les données. Elle combine un constructeur de formulaires visuel par glisser-déposer avec un puissant backend d'API REST, ce qui facilite l'intégration de formulaires dans n'importe quelle application web ou mobile.

L'auto-hébergement de Form.io vous donne la pleine propriété de vos données de formulaire et de vos soumissions. Les organisations traitant des informations sensibles — réponses à des enquêtes, formulaires d'admission client ou flux de travail internes — bénéficient de la conservation de tout sur leur propre infrastructure, sans frais par soumission et avec une souveraineté totale des données.