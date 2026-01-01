Déployer Form.io en 1 clic.
Générateur de formulaires open source et plateforme API de gestion de données pour créer, intégrer et gérer des formulaires dynamiques.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Form.io
Form.io est une plateforme open-source de création de formulaires et d'API qui permet aux développeurs de créer des formulaires complexes, de gérer les soumissions et de construire des applications basées sur les données. Elle combine un constructeur de formulaires visuel par glisser-déposer avec un puissant backend d'API REST, ce qui facilite l'intégration de formulaires dans n'importe quelle application web ou mobile.
L'auto-hébergement de Form.io vous donne la pleine propriété de vos données de formulaire et de vos soumissions. Les organisations traitant des informations sensibles — réponses à des enquêtes, formulaires d'admission client ou flux de travail internes — bénéficient de la conservation de tout sur leur propre infrastructure, sans frais par soumission et avec une souveraineté totale des données.
Principales fonctionnalités de Form.io
Générateur de formulaires visuel
L'éditeur par glisser-déposer prend en charge les champs de texte, les téléversements de fichiers, les formulaires imbriqués et la logique conditionnelle sans écrire de code.
API REST générée automatiquement
Chaque formulaire génère automatiquement une API REST pour créer, lire et gérer les soumissions depuis n'importe quelle application.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Contrôlez qui peut soumettre, consulter ou administrer des formulaires grâce à une gestion granulaire des rôles et des autorisations.
Actions de soumission personnalisées
Déclencher des webhooks, envoyer des e-mails ou transformer des données automatiquement lorsqu'une soumission de formulaire arrive.
SDK JavaScript intégrable
Intégrez des formulaires dans React, Angular, Vue, ou toute autre application web à l'aide du SDK JavaScript officiel de Form.io.
Pourquoi choisir Hostinger pour Form.io
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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