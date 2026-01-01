Déployer Posterr en un clic.
Panneau d'affichage numérique des films en cours qui transforme n'importe quel navigateur en un écran de style cinéma pour les bibliothèques Plex.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Posterr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Posterr
Posterr est une application Node.js open-source qui reproduit les tableaux d'affichage numériques que l'on trouve dans les halls de cinéma. Elle lit l'état en direct de votre serveur multimédia Plex et affiche le titre en cours de lecture, les sélections à la demande de bibliothèques choisies, ainsi que les sorties prochainement disponibles extraites de Sonarr, Radarr et Readarr.
L'auto-hébergement de Posterr sur un VPS permet de garder l'affichage toujours accessible depuis n'importe quel navigateur, téléphone, tablette, Fire Stick ou écran mural, sans dépendre d'un ordinateur domestique allumé. Il se connecte à Plex et à la pile arr via le réseau, ce qui lui permet de fonctionner que vos services multimédias s'exécutent sur le même VPS ou sur un serveur domestique distant.
Principales fonctionnalités de Posterr
Affichage Lecture en cours
Affiche des affiches de films, de séries TV et de musique en direct avec la durée, le studio, la classification du contenu et une barre de progression tenant compte du transcodage.
Diapositives à venir
Récupère les films à venir de Radarr, les épisodes et les premières de saison de Sonarr, et les nouveaux livres de Readarr.
Sélections de la bibliothèque sur demande
Fait pivoter des titres aléatoires des bibliothèques Plex sélectionnées afin que l'écran reste intéressant même lorsque rien n'est diffusé en continu.
Prêt multi-écrans
S'adapte automatiquement de 320px à 4K, prend en charge le mode portrait ou paysage, et inclut une minuterie de veille avec contrôle du moniteur CEC.
Diapositives et thèmes personnalisés
Intégrez vos propres images, fonds d'écran et thèmes, ou intégrez des pages web externes comme diapositives rotatives supplémentaires.
Quiz et Awtrix
Lancez un quiz de culture générale cinématographique intégré entre les diapositives et affichez les données de lecture en cours sur les écrans matriciels LED Awtrix.
Pourquoi choisir Hostinger pour Posterr
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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