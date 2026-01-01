Posterr est une application Node.js open-source qui reproduit les tableaux d'affichage numériques que l'on trouve dans les halls de cinéma. Elle lit l'état en direct de votre serveur multimédia Plex et affiche le titre en cours de lecture, les sélections à la demande de bibliothèques choisies, ainsi que les sorties prochainement disponibles extraites de Sonarr, Radarr et Readarr.

L'auto-hébergement de Posterr sur un VPS permet de garder l'affichage toujours accessible depuis n'importe quel navigateur, téléphone, tablette, Fire Stick ou écran mural, sans dépendre d'un ordinateur domestique allumé. Il se connecte à Plex et à la pile arr via le réseau, ce qui lui permet de fonctionner que vos services multimédias s'exécutent sur le même VPS ou sur un serveur domestique distant.