Déployer Hollama en un clic.
Interface web minimale pour discuter avec les modèles Ollama et OpenAI qui stocke chaque conversation dans votre navigateur.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Hollama
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Hollama
Hollama est un client de chat dédié aux grands modèles de langage qui se connecte directement depuis votre navigateur à un ou plusieurs serveurs Ollama, à des points de terminaison compatibles OpenAI, ou aux deux simultanément. Il n'y a pas de base de données centrale, pas de système de compte et pas de télémétrie — les sessions, les invites, les paramètres et les clés API résident tous dans le stockage local du navigateur et n'atteignent jamais le serveur hébergeant l'interface utilisateur.
L'auto-hébergement de Hollama sur un VPS offre à une petite équipe une URL unique et toujours active pour interagir avec des modèles Ollama privés ou des clés OpenAI partagées, avec une interface épurée de style éditeur, conçue pour les invites longues, les modèles de raisonnement et les conversations riches en code.
Principales fonctionnalités de Hollama
Ollama et OpenAI
Connectez-vous à des serveurs Ollama locaux, OpenAI, ou à tout point de terminaison compatible OpenAI, et basculez entre eux au sein d'une même session.
Prise en charge multi-serveurs
Enregistrez plusieurs serveurs Ollama et OpenAI à la fois et acheminez chaque session vers un backend différent sans reconfigurer l'application.
Stockage local du navigateur
Chaque session, invite, paramètre et clé API est conservée dans le stockage local du navigateur, de sorte que les discussions ne résident jamais sur le VPS ou un serveur tiers.
Invites de qualité éditoriale
Grands champs d'invite avec des fonctionnalités d'éditeur de code, un rendu Markdown, une coloration syntaxique et une notation mathématique KaTeX, conçus pour le travail technique.
Raisonnement et vision
Support de première classe pour les modèles de raisonnement et de vision prenant des images en entrée, idéal pour les nouvelles versions d'Ollama et d'OpenAI.
Importation et exportation
Sauvegardez ou déplacez des sessions entre appareils avec l'outil d'importation et d'exportation intégré afin que le stockage du navigateur ne soit jamais un verrouillage.
Pourquoi choisir Hostinger pour Hollama
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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