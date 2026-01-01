RabbitMQ est le broker de messages open source standard de facto, qui implémente AMQP et prend en charge MQTT, STOMP et d'autres protocoles. Il découple les producteurs et les consommateurs afin que les messages soient mis en file d'attente en toute sécurité lorsque les destinataires sont indisponibles et soient livrés de manière fiable lorsqu'ils se reconnectent, ce qui élimine la fragilité des appels d'API directs entre les services.

L'auto-hébergement de RabbitMQ élimine la tarification par message et le verrouillage propriétaire, maintient les événements commerciaux sensibles au sein de votre propre infrastructure et vous donne un contrôle total sur les configurations de file d'attente, les règles de routage et les politiques de rétention des données. L'interface utilisateur de gestion intégrée offre une visibilité en temps réel sur les flux de messages, la profondeur des files d'attente et les performances des consommateurs sans outils de surveillance externes.