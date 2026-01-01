Déployer EmbyStat en un clic.
Tableau de bord de statistiques et d'analyses pour serveurs multimédias Emby et Jellyfin, avec des informations détaillées sur la médiathèque et des rapports de visionnage.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec EmbyStat
EmbyStat est une application dédiée à l'analyse et aux statistiques pour les serveurs multimédias Emby et Jellyfin. Elle se connecte directement à l'API de votre serveur multimédia pour collecter des données sur votre bibliothèque, vos habitudes de visionnage et les performances de votre serveur, présentant les informations via des tableaux de bord visuels et des rapports détaillés.
Le déploiement d'EmbyStat sur un VPS assure une collecte de données continue en arrière-plan et des analyses toujours accessibles sans consommer les ressources de votre serveur multimédia lui-même. Le stockage persistant conserve les statistiques historiques pour une analyse des tendances à long terme, et la collecte planifiée maintient les rapports à jour sans intervention manuelle.
Principales fonctionnalités de EmbyStat
Statistiques de la bibliothèque
Des répartitions détaillées de votre bibliothèque de films et de séries TV par genre, qualité, langue et classement offrent une vue d'ensemble complète de votre collection de médias.
Affichage des statistiques
Suivez l'historique de visionnage et les habitudes de consultation par utilisateur, révélant quel contenu est regardé, revu ou laissé inachevé.
Détection des doublons
Identifie les fichiers en double dans votre bibliothèque pour vous aider à récupérer de l'espace de stockage et à maintenir une collection propre et bien organisée.
Surveillance de la santé du serveur
Surveille les métriques de performance du serveur et l'activité des utilisateurs pour aider à identifier les goulots d'étranglement et assurer une expérience de streaming fluide.
Graphiques interactifs
Les tableaux de bord visuels avec des graphiques et des diagrammes facilitent l'exploration des tendances et le partage des informations de la bibliothèque en un coup d'œil.
Pourquoi choisir Hostinger pour EmbyStat
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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