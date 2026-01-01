Déployer NodeBB en 1 clic.
Plateforme de discussion Node.js moderne avec des discussions en streaming en temps réel, des notifications instantanées et un riche écosystème de plugins.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec NodeBB
NodeBB est une plateforme de forum communautaire de nouvelle génération basée sur Node.js et WebSockets, offrant des discussions en temps réel qui ressemblent davantage à une application de chat qu'à un forum de discussion traditionnel. Avec plus de 15 000 étoiles sur GitHub, il est plébiscité par les projets logiciels, les institutions éducatives, les communautés de joueurs et les entreprises pour la discussion, le support et le partage de connaissances.
L'auto-hébergement de NodeBB sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos données communautaires, supprime les frais par utilisateur et vous permet de personnaliser la plateforme avec des centaines de plugins communautaires — le tout soutenu par PostgreSQL pour un stockage fiable et évolutif.
Principales fonctionnalités de NodeBB
Discussions en temps réel
Le streaming alimenté par WebSocket fournit instantanément de nouveaux messages, réponses et notifications sans rechargement de page, permettant aux conversations de se dérouler naturellement.
Écosystème de plugins
Des centaines de plugins communautaires ajoutent le SSO, la gamification, des intégrations et des fonctionnalités personnalisées afin que vous puissiez adapter le forum aux besoins exacts de votre communauté.
Outils de modération
Système de réputation intégré, files d'attente de publications et contrôles de modération complets vous aident à maintenir une communauté saine avec un minimum d'effort manuel.
Thèmes adaptés aux mobiles
Des thèmes réactifs et personnalisables garantissent aux membres une excellente expérience sur ordinateur et mobile sans aucune configuration supplémentaire.
SSO et connexion sociale
Intégrez-vous aux fournisseurs d'identité existants via des plugins SSO afin que les membres de la communauté puissent se connecter avec leurs comptes existants et que vous mainteniez une gestion centralisée des utilisateurs.
Pourquoi choisir Hostinger pour NodeBB
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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