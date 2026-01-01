Déployer OpenSpeedTest en un clic.
Test de vitesse réseau HTML5 auto-hébergé mesurant le téléchargement, le téléversement, le ping et la gigue sans plugins ni services tiers.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenSpeedTest
OpenSpeedTest est une application de test de vitesse HTML5 gratuite et open-source qui s'exécute entièrement dans le navigateur sans nécessiter Flash, Java ou tout autre logiciel côté client. Elle mesure avec précision la vitesse de téléchargement, la vitesse d'envoi, le ping et la gigue depuis n'importe quel navigateur web moderne sur les téléphones, les tablettes, les téléviseurs intelligents et les ordinateurs de bureau.
L'auto-hébergement d'OpenSpeedTest sur votre VPS vous offre un point de mesure privé et impartial proche de vos applications hébergées. Contrairement aux services publics de test de vitesse influencés par les relations avec les FAI, votre instance mesure les performances réelles de votre propre serveur — idéal pour diagnostiquer les problèmes réseau, vérifier les vitesses FAI et évaluer les connexions VPN sans partager de données avec des tiers.
Principales fonctionnalités de OpenSpeedTest
Implémentation HTML5 pure
Aucun plugin, Flash ou Java requis — fonctionne dans n'importe quel navigateur moderne sur n'importe quel appareil, y compris IE10 et les versions ultérieures.
Métriques réseau complètes
Mesure la vitesse de téléchargement, la vitesse d'envoi, la latence de ping et la gigue en un seul test.
Serveur NGINX léger
Une empreinte de ressources minimale signifie qu'OpenSpeedTest fonctionne efficacement parallèlement à d'autres applications sur le même VPS.
Aucun partage de données avec des tiers
Toutes les données de test restent sur votre serveur — aucun résultat de vitesse, adresse IP ou statistique d'utilisation n'est envoyé à des services externes.
Design réactif
Fonctionne sur ordinateur de bureau, tablette et mobile avec une interface épurée, exempte de publicités et d'invites de mise à niveau premium.
Pourquoi choisir Hostinger pour OpenSpeedTest
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
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