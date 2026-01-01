Déployer Yamtrack en un clic.
Traqueur de médias auto-hébergé pour les films, les séries télévisées, les animes, les mangas, les jeux et les livres avec intégration Jellyfin.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Yamtrack
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Yamtrack
Yamtrack est une application de suivi de médias auto-hébergée qui consolide vos listes de visionnage et de lecture pour les films, les séries télévisées, les animes, les mangas, les jeux, les livres et les bandes dessinées dans un tableau de bord unique. Elle extrait les métadonnées de TMDB et d'autres sources pour fournir des détails riches sur chaque élément suivi, avec un suivi de la progression et une gestion du statut.
L'auto-hébergement de Yamtrack sur un VPS maintient la confidentialité de l'intégralité de votre historique de consommation de médias, sans suivi par des tiers. L'intégration de Jellyfin permet un suivi automatique du visionnage depuis votre serveur multimédia, la vue calendrier affiche les sorties programmées, et l'importation depuis Trakt, MAL et AniList simplifie la migration depuis les services existants.
Principales fonctionnalités de Yamtrack
Suivi multimédia
Suivez les films, les séries télévisées, les animes, les mangas, les jeux, les livres et les bandes dessinées dans un tableau de bord unifié avec un statut par élément.
Intégration Jellyfin
Marquer automatiquement les films et épisodes comme vus lorsqu'ils sont lus dans Jellyfin sans journalisation manuelle.
Importer de Trakt et MAL
Migrez votre historique de visionnage existant depuis Trakt, MyAnimeList, AniList et d'autres services vers Yamtrack en quelques clics.
Calendrier des versions
Consultez les dates de sortie à venir des séries, films et jeux que vous suivez dans un calendrier pour planifier votre programme de visionnage.
Notifications de publication
Recevez des alertes concernant les nouveaux épisodes et les nouvelles sorties via Discord, Telegram ou Slack pour tout élément de votre liste de suivi.
Pourquoi choisir Hostinger pour Yamtrack
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Hébergez localement. Performez mondialement.
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