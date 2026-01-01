Deploy HeyForm in one click installation.
Générateur de formulaires conversationnels open source pour les enquêtes, les quiz et les sondages.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec HeyForm
HeyForm est un constructeur de formulaires open-source moderne qui crée des interfaces conversationnelles engageantes où les questions apparaissent une par une. Cette approche permet d'obtenir des taux d'achèvement significativement plus élevés par rapport aux constructeurs de formulaires traditionnels, ce qui le rend idéal pour les sondages, les questionnaires, les quiz et les formulaires de capture de leads.
Avec plus de 40 types de saisie, une logique conditionnelle, des thèmes personnalisés et des analyses intégrées, HeyForm offre une puissante plateforme sans code pour la collecte de données tout en gardant toutes les soumissions sous votre contrôle. Ce modèle inclut MongoDB pour le stockage des formulaires, KeyDB pour la mise en cache et le routage HTTPS Traefik pour un accès sécurisé aux formulaires.
Principales fonctionnalités de HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Construire des parcours de questions dynamiques qui s'adaptent en fonction des réponses précédentes pour une collecte de données personnalisée et pertinente.
Créateur par glisser-déposer
Concevez des formulaires visuellement avec plus de 40 types de champs de saisie, y compris les évaluations, les téléchargements de fichiers, les signatures et les sélecteurs de date.
Analyse intégrée
Suivez les modèles de réponse et les métriques de complétion avec un tableau de bord analytique intégré pour une optimisation des formulaires basée sur les données.
Branding personnalisé
Appliquez des thèmes, des couleurs et une image de marque personnalisés pour correspondre à l'identité de votre organisation sur tous les formulaires et enquêtes.
Pourquoi choisir Hostinger pour HeyForm
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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