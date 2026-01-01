Déployer Flarum en 1 clic.
Logiciel de forum open source moderne et élégant, conçu pour créer des communautés en ligne engagées et florissantes.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Flarum
Flarum est une plateforme de forum de nouvelle génération qui réinvente la discussion en ligne pour le web moderne. Conçue avec une approche mobile-first, elle offre une expérience élégante, rapide et intuitive qui encourage les conversations significatives. Contrairement aux logiciels de forum traditionnels qui semblent dépassés et lourds, Flarum combine des mises à jour en temps réel, un défilement infini et un puissant système d'extensions dans une interface épurée et sans distraction.
L'auto-hébergement de Flarum sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données de votre communauté, sans frais par utilisateur, et la liberté d'installer n'importe laquelle des plus de 200 extensions communautaires. Avec MySQL gérant le stockage des données et plus de 41 packs de traduction disponibles, Flarum s'adapte des groupes de loisirs de niche aux grandes communautés professionnelles.
Principales fonctionnalités de Flarum
Design Mobile-First
Interface réactive conçue dès le départ pour les appareils mobiles, offrant une expérience fluide sur n'importe quelle taille d'écran.
Écosystème d'extensions riche
Plus de 200 extensions communautaires vous permettent d'ajouter la connexion sociale, des abonnements, des sondages et bien plus encore sans toucher au code source.
Mises à jour en temps réel
Les discussions se mettent à jour en direct sans rechargement de page, ce qui maintient les conversations rapides et engageantes pour les communautés actives.
Organisation par tags
Un système de balises flexible vous permet de classer les discussions et de permettre aux utilisateurs de suivre uniquement les sujets qui les intéressent.
Modération puissante
Des outils intégrés de signalement, de suspension et de gestion des utilisateurs donnent aux modérateurs un contrôle précis sur la santé de la communauté.
Pourquoi choisir Hostinger pour Flarum
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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