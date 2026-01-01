Plane est une puissante plateforme de gestion de projet open-source qui constitue une alternative moderne à Jira, Linear, Monday.com et ClickUp. Les équipes suivent les problèmes, exécutent des cycles de sprint avec des graphiques d'avancement, planifient des feuilles de route produit et collaborent en temps réel — le tout sans tarification par utilisateur ni données quittant votre infrastructure.

Le déploiement auto-hébergé inclut PostgreSQL, le cache Valkey, la file d'attente de messages RabbitMQ et le stockage d'objets MinIO pour une configuration entièrement autonome. Contrairement aux outils de projet SaaS qui facturent par siège, l'exécution de Plane sur votre VPS offre un nombre illimité d'utilisateurs et de projets à un coût d'infrastructure fixe avec une propriété complète des données.