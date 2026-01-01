Déployer Plane en 1 clic.
Plateforme de gestion de projets open source pour le suivi des tickets, la gestion des cycles de sprint et la planification des feuilles de route produit — une alternative auto-hébergée à Jira et Linear.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Plane
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Plane
Plane est une puissante plateforme de gestion de projet open-source qui constitue une alternative moderne à Jira, Linear, Monday.com et ClickUp. Les équipes suivent les problèmes, exécutent des cycles de sprint avec des graphiques d'avancement, planifient des feuilles de route produit et collaborent en temps réel — le tout sans tarification par utilisateur ni données quittant votre infrastructure.
Le déploiement auto-hébergé inclut PostgreSQL, le cache Valkey, la file d'attente de messages RabbitMQ et le stockage d'objets MinIO pour une configuration entièrement autonome. Contrairement aux outils de projet SaaS qui facturent par siège, l'exécution de Plane sur votre VPS offre un nombre illimité d'utilisateurs et de projets à un coût d'infrastructure fixe avec une propriété complète des données.
Principales fonctionnalités de Plane
Suivi des problèmes
Créez et gérez les éléments de travail avec du texte enrichi, des pièces jointes, des sous-problèmes et des références inter-projets dans une vue centralisée.
Cycles de Sprint
Menez des sprints agiles avec des graphiques d'avancement et le suivi de la dynamique d'équipe pour maintenir le rythme de développement dans les délais.
Feuilles de route produit
Planifiez et communiquez l'orientation du produit avec des feuilles de route visuelles qui sont directement liées aux problèmes et aux modules réalisant chaque jalon.
Collaboration en temps réel
Les mises à jour en direct garantissent que chaque membre de l'équipe voit le dernier statut des problèmes, les commentaires et les attributions sans actualisations manuelles.
Vues personnalisables
Créez des vues filtrées de tableau, de liste et de calendrier qui peuvent être enregistrées et partagées au sein de l'équipe pour une visibilité cohérente du projet.
Modules et analytique
Regroupez les problèmes associés en modules pour les projets complexes, puis suivez les progrès grâce aux analyses intégrées et aux visualisations de tendances.
Pourquoi choisir Hostinger pour Plane
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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