Déployer Casibase en un clic.
Base de connaissances IA open-source et plateforme de chat alimentée par LLM pour la création d'assistants spécifiques à un domaine.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Casibase
Casibase est une plateforme open-source de gestion des connaissances et de chatbot IA qui permet aux organisations de créer des assistants spécifiques à un domaine, basés sur des données d'entreprise réelles. Elle combine l'ingestion de documents basée sur l'intégration avec la prise en charge de plusieurs grands modèles linguistiques — y compris ChatGPT, Claude, Llama 3 et DeepSeek — afin que les équipes puissent interroger leur propre base de connaissances via une interface de chat en langage naturel sans envoyer de documents bruts à des services tiers.
L'auto-hébergement de Casibase sur votre propre VPS permet de conserver les documents propriétaires, l'historique des conversations et les clés API des modèles entièrement sur l'infrastructure que vous contrôlez. La pile est livrée avec MySQL pour la persistance et s'intègre à Casdoor pour une authentification de niveau entreprise, y compris GitHub, Google et les fournisseurs OAuth personnalisés.
Principales fonctionnalités de Casibase
Prise en charge des LLM multi-modèles
Connectez-vous aux modèles ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 et HuggingFace afin de pouvoir changer ou comparer les fournisseurs sans avoir à réintégrer votre base de connaissances.
Récupération basée sur l'intégration
Les documents sont segmentés et intégrés au moment de l'ingestion, permettant une recherche sémantique qui fait remonter des passages contextuellement pertinents plutôt que des correspondances par mots-clés.
Authentification d'entreprise
L'intégration de Casdoor fournit l'authentification unique avec GitHub, Google et les fournisseurs OAuth d'entreprise, avec des contrôles d'autorisation granulaires sur l'ensemble des bases de connaissances.
Interface multi-langues
L'interface utilisateur web est livrée avec la prise en charge de 12 langues, la rendant accessible aux équipes réparties dans le monde entier sans travail de localisation supplémentaire.
Accès à distance aux actifs
Le support intégré des protocoles RDP, VNC et SSH vous permet de joindre l'infrastructure distante en tant qu'actifs de connaissance, aux côtés des documents et de l'historique de chat.
Pourquoi choisir Hostinger pour Casibase
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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