Déployer Kiwix-serve en un clic.
Lecteur hors ligne auto-hébergé pour Wikipédia, Gutenberg, Stack Exchange et des milliers d'archives ZIM.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Kiwix-serve
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Kiwix-serve
Kiwix-serve est le serveur HTTP officiel du projet Kiwix qui transforme les archives ZIM en une bibliothèque rapide, consultable et accessible via un navigateur. ZIM est un format d'archive compressé ouvert qui capture des sites web entiers — Wikipédia, Project Gutenberg, Stack Exchange, les conférences TED, MDN, Khan Academy, et des centaines d'autres — pour une lecture entièrement hors ligne.
L'auto-hébergement de Kiwix-serve sur un VPS vous offre une bibliothèque de référence permanente, toujours en ligne, qui ne dépend pas de l'internet public, de la disponibilité du site original ou des paywalls en amont. Déposez les fichiers ZIM dans le volume de données de la bibliothèque officielle Kiwix et le serveur les recharge à chaud, exposant une interface web unifiée avec une recherche plein texte sur chaque archive que vous chargez.
Principales fonctionnalités de Kiwix-serve
Rechargement à chaud de la bibliothèque ZIM
Déposez de nouveaux fichiers ZIM dans le volume de données et kiwix-serve les détecte automatiquement grâce au moniteur de bibliothèque intégré — aucun redémarrage n'est nécessaire.
Recherche plein texte
Recherchez dans chaque archive chargée avec un index plein texte intégré, y compris la suggestion au fur et à mesure de la saisie pour des recherches rapides dans Wikipédia ou tout autre ZIM.
Apportez votre propre contenu
Choisissez n'importe quel fichier ZIM du catalogue officiel de Kiwix — Wikipédia complet, Project Gutenberg, les archives de Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED, et de nombreux autres dépôts de référence.
Optimisé pour la lecture hors ligne
La compression ZIM réduit l'espace de stockage et accélère les recherches, de sorte qu'un seul VPS peut servir d'énormes archives de référence sans dépendances externes.
Catalogue OPDS intégré
Expose un flux OPDS de votre bibliothèque afin que les lecteurs Kiwix mobiles et de bureau puissent découvrir et télécharger des titres directement depuis votre serveur.
Amorcé au premier démarrage
Une URL de téléchargement ZIM facultative récupère automatiquement votre première archive au moment du déploiement, afin que le serveur soit consultable dès sa mise en ligne.
Pourquoi choisir Hostinger pour Kiwix-serve
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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