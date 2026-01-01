Déployer Label Studio en un clic.
Plateforme d'étiquetage de données open source pour l'annotation de texte, d'images, d'audio, de vidéo et de données de séries chronologiques pour les modèles d'apprentissage automatique.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Label Studio
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Label Studio
Label Studio est la plateforme d'étiquetage de données open source la plus populaire, avec plus de 27 000 étoiles GitHub, prenant en charge l'annotation pour tous les principaux types de données — texte, images, audio, vidéo, HTML, séries chronologiques et combinaisons multimodales. Les équipes l'utilisent pour créer des ensembles de données d'entraînement de haute qualité avec des modèles d'étiquetage personnalisables, une annotation assistée par ML et des métriques d'accord inter-annotateurs.
L'auto-hébergement de Label Studio sur votre propre VPS maintient les données d'entraînement sensibles — images médicales, documents financiers, contenu commercial propriétaire — entièrement au sein de votre infrastructure, sans frais par utilisateur ni par annotation. Ce déploiement associe Label Studio à PostgreSQL 16 pour un stockage fiable des projets et des annotations.
Principales fonctionnalités de Label Studio
Annotation multi-type
Étiquetez le texte, les images, l'audio, la vidéo et les données de séries chronologiques avec plus de 50 types de modèles personnalisables à partir d'une seule plateforme.
Étiquetage assisté par ML
Connecter un backend ML pour pré-étiqueter automatiquement les données, permettant aux annotateurs de réviser et de corriger les prédictions au lieu d'étiqueter à partir de zéro.
Flux de travail d'apprentissage actif
Privilégiez les échantillons les plus incertains ou les plus informatifs pour l'annotation afin de maximiser l'amélioration du modèle par heure d'annotation consacrée.
Collaboration d'équipe
Répartir les tâches entre plusieurs annotateurs et suivre la concordance inter-annotateurs pour garantir une qualité d'annotation constante.
Exportation de format ML
Exportez les annotations finalisées directement vers COCO, VOC, YOLO et d'autres formats populaires pour un entraînement immédiat du modèle.
Pourquoi choisir Hostinger pour Label Studio
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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