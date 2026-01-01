Déployer TubeArchivist en un clic.
Archiveur YouTube auto-hébergé qui télécharge, indexe et diffuse en continu votre collection de vidéos depuis votre propre serveur.
Trouvez le forfait VPS idéal pour TubeArchivist
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec TubeArchivist
TubeArchivist est une plateforme d'archivage YouTube auto-hébergée qui vous donne le contrôle de votre collection de vidéos. Il s'abonne aux chaînes, télécharge automatiquement les vidéos via yt-dlp et indexe tout avec Elasticsearch afin que vous puissiez effectuer des recherches parmi les titres, descriptions, sous-titres et commentaires. Les vidéos sont diffusées via un lecteur web intégré avec historique de visionnage et suivi de la progression — aucun compte YouTube ni connexion Internet n'est nécessaire après le téléchargement.
Contrairement aux outils de téléchargement ponctuels, TubeArchivist fonctionne en continu en arrière-plan. Il préserve les métadonnées, les miniatures, les sous-titres et les commentaires pour chaque fichier vidéo, et s'intègre avec Jellyfin et Plex pour les utilisateurs de serveurs multimédias qui souhaitent avoir leur archive à côté d'autres contenus.
Principales fonctionnalités de TubeArchivist
Abonnements aux chaînes
Abonnez-vous aux chaînes YouTube et téléchargez automatiquement les nouvelles mises en ligne selon un calendrier, en gardant votre archive à jour sans intervention manuelle.
Recherche en texte intégral
Elasticsearch indexe les titres de vidéos, les descriptions, les sous-titres et les commentaires afin que vous puissiez trouver instantanément n'importe quelle vidéo dans toute votre bibliothèque par mot-clé.
Intégration SponsorBlock
Ignore automatiquement les segments sponsorisés, les intros, les outros et les passages inutiles pendant la lecture en utilisant les données SponsorBlock issues de la communauté.
Exportation Jellyfin et Plex
Les plugins compagnons pour Jellyfin et Plex vous permettent de parcourir votre bibliothèque TubeArchivist directement dans votre serveur multimédia existant.
Archivage des sous-titres
Télécharge et indexe les sous-titres de chaque vidéo archivée, permettant la recherche par mots-clés dans le contenu parlé de l'ensemble de votre collection.
Commentaire archivé
Archive facultativement l'intégralité du fil de commentaires de chaque vidéo avec le fichier multimédia, préservant ainsi le contexte communautaire que YouTube pourrait supprimer.
Pourquoi choisir Hostinger pour TubeArchivist
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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