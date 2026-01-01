Déployer ServerStatus en un clic.
Tableau de bord de surveillance multi-serveurs léger qui agrège les métriques en temps réel de tous vos serveurs en une seule vue.
Trouvez le forfait VPS idéal pour ServerStatus
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec ServerStatus
ServerStatus est un système de surveillance multi-serveurs open source qui collecte les métriques de CPU, de mémoire, de disque et de réseau d'un nombre illimité de machines distantes et les présente dans un tableau de bord web unique et en temps réel. Chaque serveur surveillé exécute un agent client léger qui rapporte les données au serveur central ServerStatus, facilitant ainsi l'obtention d'une vue unifiée de l'ensemble de votre infrastructure sans avoir à déployer une pile d'observabilité lourde.
L'auto-hébergement de ServerStatus sur votre propre VPS permet de garder toutes les métriques d'infrastructure privées et sous votre contrôle. Le tableau de bord web se met à jour en temps réel et ne nécessite aucune base de données, aucun pipeline de configuration complexe et aucune dépendance externe — juste un seul conteneur et un fichier de configuration listant vos serveurs.
Principales fonctionnalités de ServerStatus
Agrégation multi-serveur
Collectez et affichez les métriques de serveurs distants illimités dans un tableau de bord centralisé unique sans installations séparées par serveur.
Tableau de bord en temps réel
L'interface utilisateur web en temps réel affiche en un coup d'œil la charge CPU, l'utilisation de la mémoire, l'espace disque et le débit réseau pour chaque hôte surveillé.
Agents clients légers
Les serveurs distants exécutent un client Python ou shell minimal qui rapporte des métriques sur une simple connexion TCP, avec un surcoût de ressources quasi nul.
Alertes de supervision
Définissez des règles d'alerte basées sur des expressions pour les conditions de CPU, de mémoire et de réseau et envoyez des notifications via des rappels de webhook configurables.
Surveillance du site web et SSL
Surveillez les points de terminaison HTTP/HTTPS et l'expiration des certificats SSL ainsi que les métriques du serveur dans le même tableau de bord.
Pourquoi choisir Hostinger pour ServerStatus
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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