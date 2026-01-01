Déployer OpenBudgeteer en un clic.
Application de budgétisation par seaux open-source pour prendre le contrôle de vos finances personnelles avec une approche structurée et basée sur des catégories.
Trouvez le forfait VPS idéal pour OpenBudgeteer
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenBudgeteer
OpenBudgeteer est une application de finances personnelles auto-hébergée, basée sur le principe de la budgétisation par enveloppes — inspirée par des outils comme YNAB et Buckets. Vous attribuez chaque dollar de revenu à des catégories de dépenses spécifiques avant le début du mois, vous offrant un plan clair et intentionnel pour votre argent plutôt que de réagir aux dépenses au fur et à mesure qu'elles surviennent.
Conçu avec .NET et Blazor Server, OpenBudgeteer fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure, afin que vos données financières ne soient jamais hébergées sur un service cloud tiers. Il se connecte à une base de données PostgreSQL pour un stockage durable et prend en charge l'authentification optionnelle pour sécuriser l'accès. Figurant sur la liste Awesome Self-Hosted, c'est un choix fiable pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée, à la recherche d'une alternative gratuite et performante aux logiciels de budgétisation commerciaux.
Principales fonctionnalités de OpenBudgeteer
Budgétisation par catégories
Attribuez chaque dollar de revenu à des catégories de dépenses prédéfinies au début de chaque mois, afin de maintenir vos finances organisées et sur la bonne voie.
Propriété complète des données
Vos données financières sont stockées exclusivement sur votre propre VPS — pas de cloud tiers, pas de frais d'abonnement, et pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Authentification facultative
Protégez votre budget grâce à l'authentification intégrée par nom d'utilisateur et mot de passe, en gardant les informations financières sensibles accessibles uniquement à vous.
Persistance PostgreSQL
Stocke toutes les transactions et les données budgétaires dans une base de données PostgreSQL dédiée pour une persistance fiable et résistante aux pannes et une sauvegarde facile.
Interface utilisateur Blazor Serveur
L'interface web moderne et réactive propulsée par Blazor Server offre une expérience de budgétisation rapide et interactive directement dans le navigateur.
Pourquoi choisir Hostinger pour OpenBudgeteer
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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