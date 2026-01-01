OpenBudgeteer est une application de finances personnelles auto-hébergée, basée sur le principe de la budgétisation par enveloppes — inspirée par des outils comme YNAB et Buckets. Vous attribuez chaque dollar de revenu à des catégories de dépenses spécifiques avant le début du mois, vous offrant un plan clair et intentionnel pour votre argent plutôt que de réagir aux dépenses au fur et à mesure qu'elles surviennent.

Conçu avec .NET et Blazor Server, OpenBudgeteer fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure, afin que vos données financières ne soient jamais hébergées sur un service cloud tiers. Il se connecte à une base de données PostgreSQL pour un stockage durable et prend en charge l'authentification optionnelle pour sécuriser l'accès. Figurant sur la liste Awesome Self-Hosted, c'est un choix fiable pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée, à la recherche d'une alternative gratuite et performante aux logiciels de budgétisation commerciaux.