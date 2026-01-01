Déployer GitLab en un clic.
Plateforme DevOps open-source complète combinant l'hébergement Git, les pipelines CI/CD et la gestion de projet dans une seule application.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec GitLab
GitLab Community Edition est une plateforme DevOps tout-en-un qui réunit l'hébergement de dépôts Git, l'automatisation CI/CD, la gestion des tickets, la revue de code et le registre de conteneurs dans une seule application auto-hébergée. Elle élimine le besoin d'intégrer plusieurs outils distincts et offre aux équipes une plateforme complète pour le cycle de vie du développement logiciel sous le contrôle total de l'organisation.
L'auto-hébergement de GitLab supprime la tarification par utilisateur et conserve le code source, les secrets CI/CD et les résultats d'analyse de sécurité sur une infrastructure que vous possédez. Remarque : le démarrage initial prend de 3 à 10 minutes car tous les services internes s'initialisent — les erreurs 502 pendant cette période sont normales. Minimum 2 cœurs de CPU et 4 Go de RAM sont recommandés pour les déploiements de petites équipes.
Principales fonctionnalités de GitLab
Pipelines CI/CD intégrés
Les exécuteurs de pipeline intégrés automatisent les tests, les builds d'images Docker et les déploiements sans dépendre de Jenkins ou de services CI externes.
Registre de conteneurs
Stockez et gérez les images Docker directement à côté de votre code dans un registre de conteneurs privé intégré.
Flux de travail des requêtes de fusion
La revue de code avec des commentaires en ligne, des règles d'approbation et des modèles de demande de fusion maintient des contrôles qualité en place pour chaque modification.
Analyse de sécurité
Le SAST intégré, l'analyse des dépendances et la détection des secrets identifient les vulnérabilités avant que le code n'atteigne la production.
Suivi et planification des problèmes
Les tableaux, les jalons, les étiquettes et les feuilles de route permettent aux équipes de planifier et de suivre le travail sur la même plateforme où le code réside.
Pourquoi choisir Hostinger pour GitLab
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
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