Déployer WatchState en un clic.
Moteur de synchronisation auto-hébergé qui maintient l'historique de visionnage synchronisé entre les serveurs Plex, Jellyfin et Emby.
Trouvez le forfait VPS idéal pour WatchState
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec WatchState
WatchState est un outil open source conçu pour les foyers qui utilisent plus d'un serveur multimédia. Au lieu de s'appuyer sur Trakt ou d'autres services tiers, il communique directement avec les API de Plex, Jellyfin et Emby pour maintenir la cohérence des états de lecture, des positions de reprise et de l'historique de visionnage sur chaque backend que vous connectez.
L'auto-hébergement de WatchState sur votre propre VPS vous permet de garder les jetons de compte, les données de visionnage et le trafic de webhook entièrement sous votre contrôle. Le conteneur inclut une interface utilisateur web pour ajouter des backends, prend en charge la synchronisation de plusieurs à plusieurs ou unidirectionnelle, et combine les importations planifiées avec les événements de webhook en temps réel afin que les changements se propagent en quelques secondes.
Principales fonctionnalités de WatchState
Synchronisation multi-backend
Synchronisez l'état de visionnage de plusieurs à plusieurs ou à sens unique entre les serveurs Plex, Jellyfin et Emby depuis un tableau de bord unique.
Mises à jour pilotées par webhook
Recevez les événements de lecture, de pause et de scrobble directement de chaque backend afin que l'historique de visionnage se propage en quelques secondes au lieu d'attendre une analyse.
Identités multi-utilisateurs
Associez plusieurs utilisateurs sur différents serveurs à des identités partagées et maintenez chaque membre de la famille synchronisé sans croiser les historiques.
Sauvegardes portables
Exportez l'état de lecture complet de chaque backend dans un format portable que vous pourrez restaurer ultérieurement ou migrer vers un autre serveur.
Contrôles de parité de la bibliothèque
Détectez les entrées non appariées, mal appariées ou obsolètes et mettez en évidence les différences entre les backends afin que vous puissiez corriger les métadonnées avant qu'elles ne provoquent des conflits de synchronisation.
Correspondance de chemin
Associez les éléments par des chemins de médias partagés lorsque les identifiants externes sont manquants ou peu fiables, idéal pour les bibliothèques réparties sur plusieurs backends.
Pourquoi choisir Hostinger pour WatchState
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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