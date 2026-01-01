Cerbos est un point de décision de politique auto-hébergé qui découple la logique d'autorisation du code de votre application. Au lieu de disperser les vérifications de permissions à travers les services, vous définissez les politiques de ressources et de principaux sous forme de fichiers YAML versionnés, et Cerbos répond aux questions d'autorisation via une API REST et gRPC avec des temps de réponse inférieurs à la milliseconde.

L'auto-hébergement de Cerbos sur votre propre VPS maintient chaque décision d'autorisation et chaque journal d'audit entièrement au sein de votre infrastructure — aucun service tiers ne voit quels utilisateurs accèdent à quelles ressources. Les politiques coexistent avec votre code, s'intègrent à n'importe quel langage via des clients SDK générés, et peuvent être rechargées à l'exécution sans redémarrer vos services.