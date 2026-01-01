Déployer Cerbos en 1 clic.
Service d'autorisation open source, agnostique au langage, pour écrire des politiques de contrôle d'accès sensibles au contexte sous forme de code.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Cerbos
Cerbos est un point de décision de politique auto-hébergé qui découple la logique d'autorisation du code de votre application. Au lieu de disperser les vérifications de permissions à travers les services, vous définissez les politiques de ressources et de principaux sous forme de fichiers YAML versionnés, et Cerbos répond aux questions d'autorisation via une API REST et gRPC avec des temps de réponse inférieurs à la milliseconde.
L'auto-hébergement de Cerbos sur votre propre VPS maintient chaque décision d'autorisation et chaque journal d'audit entièrement au sein de votre infrastructure — aucun service tiers ne voit quels utilisateurs accèdent à quelles ressources. Les politiques coexistent avec votre code, s'intègrent à n'importe quel langage via des clients SDK générés, et peuvent être rechargées à l'exécution sans redémarrer vos services.
Principales fonctionnalités de Cerbos
Politique en tant que code
Définissez les règles d'accès dans des fichiers YAML versionnés avec un historique Git complet, une révision de code et une validation CI/CD, plutôt que dans des tables de base de données cachées au sein de votre application.
Indépendant du langage
Appelez Cerbos via REST ou gRPC depuis n'importe quel langage avec des clients SDK officiels pour Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby et Rust.
Décisions sensibles au contexte
Évaluez les autorisations en fonction des attributs de l'utilisateur, de la ressource et de l'environnement — y compris les revendications JWT — afin d'exprimer des règles granulaires allant au-delà des attributions de rôles statiques.
Latence inférieure à la milliseconde
Les politiques sont compilées dans un moteur de décision en mémoire, de sorte que les vérifications sont renvoyées en bien moins d'une milliseconde et s'adaptent horizontalement sans saut de base de données.
Journal d'audit intégré
Chaque décision d'autorisation peut être enregistrée avec le contexte complet de la requête et de la réponse pour les rapports de conformité et le débogage des politiques après coup.
Pourquoi choisir Hostinger pour Cerbos
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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