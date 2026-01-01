Jusqu’à 70 % de rabais sur Browserless

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Chrome sans tête en tant que service avec une API REST et WebSocket pour le scraping web, la génération de PDF et les tests automatisés.

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VPS géré par l’IA
$ CA 9,09 /mois
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Trouvez le forfait VPS idéal pour Browserless

67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
$ CA 9,09 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour $ CA 218,16 (prix d'origine : $ CA 652,56). Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA 34,19
$ CA 12,59 /mois
Sélectionner
Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA 59,99
$ CA 18,19 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA 103,29
$ CA 36,29 /mois
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
$ CA 27,19
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Browserless

Browserless transforme Chrome sans interface graphique en un service accessible via le réseau, éliminant la complexité de la gestion des processus de navigateur, des fuites de mémoire et des conflits de dépendances au sein de vos propres applications. Les développeurs se connectent via une API REST ou un WebSocket en utilisant Puppeteer, Playwright ou Selenium — Browserless gère automatiquement le cycle de vie des sessions, le nettoyage des ressources et l'exécution concurrente.

L'auto-hébergement sur un VPS vous donne un contrôle total sur la configuration du navigateur, les agents utilisateurs et les paramètres de proxy, tout en éliminant les frais par requête facturés par les services d'automatisation de navigateur basés sur le cloud. La logique de scraping sensible et les données extraites restent au sein de votre propre infrastructure, et vous pouvez ajuster les limites de concurrence pour correspondre aux ressources disponibles.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Browserless

API REST et WebSocket

Contrôlez Chrome par programmation via HTTP ou WebSocket, compatible avec Puppeteer, Playwright et Selenium sans modifier votre code existant.

Génération de PDF et de captures d'écran

Convertir n'importe quelle URL ou HTML en un PDF ou une capture d'écran au pixel près avec des options flexibles de fenêtre d'affichage, de taille de papier et de ciblage d'éléments.

Gestion des sessions concurrentes

Browserless met en file d'attente et gère plusieurs sessions de navigateur parallèles, nettoyant automatiquement les ressources afin que votre hôte ne manque jamais de mémoire.

Authentification par jeton

Un jeton API pré-généré restreint l'accès à votre service de navigateur, empêchant l'utilisation non autorisée de vos ressources de calcul.

Scraping rendu par JavaScript

Exécute le JavaScript côté client complet sur les pages cibles, ce qui permet d'extraire des données des applications monopages (SPA) et du contenu chargé dynamiquement que les extracteurs statiques ne peuvent pas atteindre.

Pourquoi choisir Hostinger pour Browserless

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

Garantie de remboursement de 30 jours

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