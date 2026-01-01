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Moniteur de liste de surveillance Plex en temps réel qui se synchronise avec Sonarr et Radarr avec des règles de routage de contenu intelligentes.

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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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50 Go d'espace disque NVMe
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Le plus populaire
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KVM 2
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Pulsarr

Pulsarr connecte les listes de lecture Plex à Sonarr et Radarr, transformant chaque appui sur « Ajouter à la liste de lecture » dans l'application Plex en une demande de téléchargement automatisée — sans deuxième interface, sans identifiants séparés et sans invitations par utilisateur. Il surveille Plex en temps réel pour les utilisateurs de Plex Pass et recourt au sondage échelonné pour tous les autres, puis achemine chaque titre vers la bonne instance Sonarr ou Radarr en fonction des règles que vous définissez.

L'auto-hébergement de Pulsarr sur votre propre VPS maintient les données des listes de lecture, les autorisations des utilisateurs et les clés API arr sous votre contrôle. Les flux de travail d'approbation, les quotas par utilisateur, les notifications Discord et la synchronisation des étiquettes Plex fonctionnent en continu sans dépendre d'un serveur domestique restant en ligne.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Pulsarr

Synchronisation en temps réel de la liste de suivi

Les ajouts à la liste de surveillance des utilisateurs Plex Pass déclenchent des requêtes Sonarr ou Radarr instantanées, avec un sondage échelonné couvrant les comptes non-Pass.

Routage intelligent du contenu

Créez des règles ET/OU en utilisant le genre, l'utilisateur, la langue, l'année, la certification, les évaluations ou le service de streaming pour acheminer le contenu vers la bonne instance arr.

Approbation et quotas

Mettez les requêtes en attente d'approbation de l'administrateur et appliquez des limites quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles par utilisateur pour garder les files d'attente de téléchargement sous contrôle.

Intégration de bot Discord

Gérez les approbations, consultez le statut des demandes et déclenchez des actions directement depuis Discord à l'aide de commandes slash interactives.

Prise en charge multi-instance

Distribuez du contenu sur plusieurs instances Sonarr et Radarr avec un étiquetage synchronisé afin de toujours savoir quel utilisateur a demandé quoi.

Notifications flexibles

Envoyez des mises à jour via les notifications push mobiles de Plex, Discord, les webhooks, ou plus de 80 services via Apprise lorsque du contenu arrive dans votre bibliothèque.

Pourquoi choisir Hostinger pour Pulsarr

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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