Pulsarr connecte les listes de lecture Plex à Sonarr et Radarr, transformant chaque appui sur « Ajouter à la liste de lecture » dans l'application Plex en une demande de téléchargement automatisée — sans deuxième interface, sans identifiants séparés et sans invitations par utilisateur. Il surveille Plex en temps réel pour les utilisateurs de Plex Pass et recourt au sondage échelonné pour tous les autres, puis achemine chaque titre vers la bonne instance Sonarr ou Radarr en fonction des règles que vous définissez.

L'auto-hébergement de Pulsarr sur votre propre VPS maintient les données des listes de lecture, les autorisations des utilisateurs et les clés API arr sous votre contrôle. Les flux de travail d'approbation, les quotas par utilisateur, les notifications Discord et la synchronisation des étiquettes Plex fonctionnent en continu sans dépendre d'un serveur domestique restant en ligne.