Déployer Invoice Ninja en 1 clic.
Plateforme open source de facturation et de paiements conçue pour les petites entreprises et les freelances.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Invoice Ninja
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Invoice Ninja
Invoice Ninja est une plateforme open-source riche en fonctionnalités pour créer des factures, suivre les dépenses, gérer les clients et accepter les paiements. Approuvée par plus de 100 000 entreprises dans le monde, elle prend en charge plus de 40 passerelles de paiement, des rappels automatisés, des factures récurrentes et le suivi du temps — le tout dans une seule application auto-hébergée.
Exécuter Invoice Ninja sur votre propre VPS garde vos données financières sous votre contrôle, sans frais par transaction, sans coûts d'abonnement et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Vous obtenez la pleine propriété des dossiers clients, de l'historique des paiements et des rapports financiers sans partager de données commerciales sensibles avec des fournisseurs SaaS tiers.
Principales fonctionnalités de Invoice Ninja
Moyens de paiement multi-passerelles
Acceptez les paiements via Stripe, PayPal, Authorize.net et plus de 40 autres passerelles directement sur les factures destinées aux clients sans abonnements supplémentaires.
Factures récurrentes
Automatisez la facturation pour les clients au forfait avec des factures programmées qui sont générées et envoyées selon un cycle configuré sans intervention manuelle.
Suivi du temps
Enregistrez les heures facturables avec le minuteur intégré et convertissez le temps suivi directement en éléments de ligne de facture en un seul clic.
Portail client
Offrez aux clients un portail libre-service personnalisé pour consulter les factures, effectuer des paiements et télécharger les relevés sans vous contacter directement.
Gestion des dépenses
Suivez les dépenses professionnelles, joignez les reçus et convertissez les dépenses en frais facturables aux clients dans un flux de travail fluide et unique.
Pourquoi choisir Hostinger pour Invoice Ninja
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
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