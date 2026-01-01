Ente est un service de photos et de vidéos entièrement open source et chiffré de bout en bout qui privilégie la confidentialité. Chaque fichier est chiffré sur votre appareil avant même d'atteindre le serveur, ainsi, seuls vous et les personnes que vous invitez explicitement pouvez voir vos souvenirs.

L'auto-hébergement d'Ente sur votre propre VPS vous donne la pleine propriété de la base de données sous-jacente et du stockage d'objets compatible S3, tout en conservant les mêmes clients web, mobiles et de bureau raffinés utilisés par le service public. Les albums de famille, les liens publics, la reconnaissance faciale sur l'appareil et le stockage illimité restent tous sous votre contrôle plutôt que sous celui d'un tiers.