SENAITE est un système de gestion de l'information de laboratoire (LIMS) gratuit et open-source, basé sur le serveur d'applications Plone et utilisé par les laboratoires de diagnostic, les biobanques, les centres de recherche et les programmes de santé publique du monde entier. Il gère l'intégralité du cycle de vie analytique, y compris l'enregistrement des échantillons, la planification des feuilles de travail, la saisie des résultats, la vérification, la publication et la génération de certificats.

L'auto-hébergement de SENAITE sur un VPS maintient les données de laboratoire sensibles, les intégrations d'instruments et les dossiers des patients sous le contrôle direct de l'organisation. Il n'y a pas de frais de licence par utilisateur, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur (vendor lock-in), et un accès complet au code source pour l'audit, la personnalisation et les travaux de conformité réglementaire tels que l'accréditation ISO/CEI 17025.