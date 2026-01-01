Déployer SENAITE LIMS avec une installation en un clic.
Système de gestion de l'information de laboratoire open-source couvrant l'ensemble du flux de travail analytique, de la réception des échantillons à la publication des rapports.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec SENAITE LIMS
SENAITE est un système de gestion de l'information de laboratoire (LIMS) gratuit et open-source, basé sur le serveur d'applications Plone et utilisé par les laboratoires de diagnostic, les biobanques, les centres de recherche et les programmes de santé publique du monde entier. Il gère l'intégralité du cycle de vie analytique, y compris l'enregistrement des échantillons, la planification des feuilles de travail, la saisie des résultats, la vérification, la publication et la génération de certificats.
L'auto-hébergement de SENAITE sur un VPS maintient les données de laboratoire sensibles, les intégrations d'instruments et les dossiers des patients sous le contrôle direct de l'organisation. Il n'y a pas de frais de licence par utilisateur, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur (vendor lock-in), et un accès complet au code source pour l'audit, la personnalisation et les travaux de conformité réglementaire tels que l'accréditation ISO/CEI 17025.
Principales fonctionnalités de SENAITE LIMS
Flux de travail analytique
Gérer les échantillons, les feuilles de travail, les analyses, la vérification et la publication via une machine à états configurable conçue pour les opérations de laboratoire.
Intégration d'instruments
Importez les résultats directement des instruments de laboratoire via des interfaces intégrées, éliminant ainsi les erreurs de transcription manuelle.
Traçabilité de l'audit
Chaque modification d'un enregistrement électronique crée un instantané immuable avec l'utilisateur, l'adresse IP et l'horodatage capturés automatiquement.
Prêt pour l'ISO 17025
Les contrôles de processus, les autorisations basées sur les rôles et les signatures électroniques soutiennent les laboratoires qui visent l'accréditation ISO/CEI 17025.
API REST JSON
Connectez les tableaux de bord externes, les outils de BI et les portails patients à SENAITE via son API REST JSON intégrée.
Modules complémentaires extensibles
Étendez les fonctionnalités avec des modules complémentaires officiels pour le stockage, la gestion des patients, les laboratoires de référence et les rapports d'impression.
Pourquoi choisir Hostinger pour SENAITE LIMS
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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