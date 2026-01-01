Déployer File Browser en 1 clic.
Gestionnaire de fichiers web léger pour parcourir, télécharger et gérer les fichiers du serveur directement depuis votre navigateur.
Trouvez le forfait VPS idéal pour File Browser
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec File Browser
File Browser est un gestionnaire de fichiers web léger et open-source qui transforme n'importe quel répertoire de votre serveur en une interface de gestion de fichiers complète accessible depuis n'importe quel navigateur. Il prend en charge plusieurs utilisateurs avec des permissions configurables, le partage de fichiers via des liens publics, les téléchargements par glisser-déposer et un éditeur de code intégré — le tout sans nécessiter de clients SSH ou FTP.
L'auto-hébergement de File Browser sur votre VPS garde les fichiers privés et sous votre contrôle, vous permet d'accorder en toute sécurité aux membres de votre équipe ou à vos clients l'accès à des répertoires spécifiques sans exposer les identifiants du serveur, et nécessite des ressources minimales afin qu'il fonctionne confortablement aux côtés de vos autres applications.
Principales fonctionnalités de File Browser
Permissions multi-utilisateur
Créez des comptes utilisateur avec un accès granulaire aux répertoires et des autorisations basées sur les rôles, afin que chaque personne ne voie et ne modifie que les fichiers dont elle a besoin.
Téléversements par glisser-déposer
Téléchargez des fichiers uniques, plusieurs fichiers ou des dossiers entiers directement depuis le navigateur avec un suivi de progression en temps réel — aucun client FTP n'est requis.
Éditeur de code intégré
Modifiez les fichiers de configuration, les scripts et les fichiers texte directement dans le navigateur sans passer à une session SSH ou un éditeur de texte séparé.
Liens de partage publics
Générez des liens de téléchargement partageables pour des fichiers ou des dossiers, vous permettant d'envoyer du contenu à des destinataires externes sans leur accorder l'accès au serveur.
Gestion des archives
Créez et extrayez des archives ZIP et TAR directement via l'interface web, simplifiant les transferts par lots et les sauvegardes de fichiers.
Pourquoi choisir Hostinger pour File Browser
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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