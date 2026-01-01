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Déployer File Browser en 1 clic.

Gestionnaire de fichiers web léger pour parcourir, télécharger et gérer les fichiers du serveur directement depuis votre navigateur.

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$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec File Browser

File Browser est un gestionnaire de fichiers web léger et open-source qui transforme n'importe quel répertoire de votre serveur en une interface de gestion de fichiers complète accessible depuis n'importe quel navigateur. Il prend en charge plusieurs utilisateurs avec des permissions configurables, le partage de fichiers via des liens publics, les téléchargements par glisser-déposer et un éditeur de code intégré — le tout sans nécessiter de clients SSH ou FTP.

L'auto-hébergement de File Browser sur votre VPS garde les fichiers privés et sous votre contrôle, vous permet d'accorder en toute sécurité aux membres de votre équipe ou à vos clients l'accès à des répertoires spécifiques sans exposer les identifiants du serveur, et nécessite des ressources minimales afin qu'il fonctionne confortablement aux côtés de vos autres applications.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de File Browser

Permissions multi-utilisateur

Créez des comptes utilisateur avec un accès granulaire aux répertoires et des autorisations basées sur les rôles, afin que chaque personne ne voie et ne modifie que les fichiers dont elle a besoin.

Téléversements par glisser-déposer

Téléchargez des fichiers uniques, plusieurs fichiers ou des dossiers entiers directement depuis le navigateur avec un suivi de progression en temps réel — aucun client FTP n'est requis.

Éditeur de code intégré

Modifiez les fichiers de configuration, les scripts et les fichiers texte directement dans le navigateur sans passer à une session SSH ou un éditeur de texte séparé.

Liens de partage publics

Générez des liens de téléchargement partageables pour des fichiers ou des dossiers, vous permettant d'envoyer du contenu à des destinataires externes sans leur accorder l'accès au serveur.

Gestion des archives

Créez et extrayez des archives ZIP et TAR directement via l'interface web, simplifiant les transferts par lots et les sauvegardes de fichiers.

Pourquoi choisir Hostinger pour File Browser

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

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Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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