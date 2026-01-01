Déployer Misskey en un clic.
Plateforme de médias sociaux fédérée open source connectant votre communauté au fédivers mondial via ActivityPub.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Misskey
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Misskey
Misskey est une plateforme de médias sociaux open source, riche en fonctionnalités, conçue pour le fediverse. Grâce au protocole ActivityPub, votre instance Misskey se fédère avec Mastodon, Pleroma et des milliers d'autres serveurs du fediverse, offrant à vos utilisateurs l'accès à un graphe social mondial tout en conservant toutes les données sur votre propre infrastructure.
Contrairement aux grandes plateformes centralisées, Misskey privilégie le contrôle communautaire — vous définissez les règles, les politiques de modération et qui peut s'y joindre. L'auto-hébergement sur un VPS signifie aucune manipulation algorithmique, aucune collecte de données et aucun risque que la plateforme ne disparaisse autour de vous.
Principales fonctionnalités de Misskey
Fédération ActivityPub
Votre instance se connecte à plus de 10 000 serveurs Fediverse afin que les utilisateurs puissent suivre et interagir avec des comptes sur Mastodon, Pleroma et d'autres plateformes sans quitter votre instance.
Réactions émoji personnalisées
Réagissez à n'importe quel message avec n'importe quel emoji — y compris ceux que vous téléchargez — allant bien au-delà des « J'aime » à bouton unique de la plupart des plateformes.
Lecteur multimédia intégré
Chaque utilisateur dispose d'un lecteur multimédia personnel pour télécharger, organiser et réutiliser des fichiers et des images dans toutes les publications sans avoir à les télécharger à nouveau.
Système de plugins et de thèmes
Étendez Misskey avec des plugins alimentés par AiScript et appliquez des thèmes personnalisés pour personnaliser en profondeur l'interface pour votre communauté.
Visibilité flexible des notes
Chaque publication peut être définie comme publique, fil d'actualité, réservée aux abonnés ou message direct — offrant aux utilisateurs un contrôle granulaire sur qui voit quoi.
Pourquoi choisir Hostinger pour Misskey
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
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