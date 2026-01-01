Déployer Komga en un clic.
Serveur multimédia auto-hébergé pour les bandes dessinées, les mangas, les magazines et les livres électroniques avec prise en charge d'OPDS, de Kobo Sync et de KOReader Sync.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Komga
Komga est un serveur multimédia open-source conçu spécifiquement pour les bandes dessinées, les mangas, les BD, les magazines et les livres électroniques. Il scanne votre bibliothèque de formats CBZ, CBR, EPUB, PDF et autres formats d'archive, extrait les métadonnées, génère des miniatures et expose le tout via un lecteur web rapide, ainsi que des flux OPDS, Kobo Sync et KOReader Sync pour les applications natives et les appareils à encre électronique.
L'auto-hébergement de Komga sur votre VPS transforme n'importe quel dossier de fichiers de bandes dessinées et de mangas en une bibliothèque privée et adaptée aux mobiles que vous pouvez lire de n'importe où — sur le web, sur un appareil à encre électronique Kobo ou KOReader, ou via des applications compatibles OPDS comme Panels, Chunky et KyBook. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de DRM, et aucune plateforme ne décide de ce qui reste dans votre bibliothèque.
Principales fonctionnalités de Komga
Bandes dessinées et formats d'eBooks
Prend en charge nativement les fichiers CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB et PDF, avec extraction des métadonnées de ComicInfo.xml, EPUB OPF et des balises ComicRack.
Lecteur web intégré
Lecteur web rapide et réactif avec mode double page, des mises en page adaptées à la largeur et à la hauteur, et la synchronisation de la progression de lecture sur tous les appareils.
Flux OPDS
Les points d'accès OPDS v1 et v2 rendent Komga compatible avec les lecteurs natifs tels que Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader, et des dizaines d'autres, prêts à l'emploi.
Synchronisation Kobo et KOReader
La prise en charge native de Kobo Sync et KOReader Sync permet d'envoyer du nouveau contenu et de mémoriser la position de lecture sur les appareils à encre électronique sans avoir à charger les fichiers manuellement.
Analyses automatiques de la bibliothèque
La surveillance en direct du système de fichiers et les analyses planifiées maintiennent la bibliothèque synchronisée lorsque vous déposez de nouveaux fichiers de bandes dessinées et de livres électroniques dans le dossier de données.
Multi-utilisateur et partage
Les bibliothèques par utilisateur, les restrictions d'âge et les rôles de partage en lecture seule permettent aux familles ou aux groupes de lecture de partager un seul serveur sans se gêner mutuellement.
Pourquoi choisir Hostinger pour Komga
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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