Déployer pretix en un clic.
Plateforme de vente de billets open-source pour les conférences, les festivals, les ateliers et tout événement avec un billet physique ou numérique.
Trouvez le forfait VPS idéal pour pretix
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec pretix
pretix est une plateforme de billetterie open source riche en fonctionnalités, conçue spécifiquement pour les organisateurs d'événements qui souhaitent vendre des billets sans payer de frais par billet à des services commerciaux comme Eventbrite ou Ticketmaster. Développée et maintenue par pretix GmbH en Allemagne, elle alimente des milliers d'événements dans le monde entier — des petits ateliers aux grandes conférences et festivals — et est conçue pour gérer les moments de forte affluence lors des ventes sans s'effondrer.
L'auto-hébergement de pretix sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle total des données des participants, de la configuration des paiements et des revenus. Au lieu de céder un pourcentage de chaque billet à une passerelle tierce, vous payez des frais d'hébergement fixes — et vous restez entièrement conforme au RGPD en conservant les données personnelles au sein de l'infrastructure que vous gérez.
Principales fonctionnalités de pretix
Ventes de billets flexibles
Vendez des billets payants, gratuits et basés sur des dons, avec des quotas, des bons, la sélection des sièges et une disponibilité basée sur le temps, pour plusieurs événements depuis une seule boutique.
Paiements intégrés
Intégrations natives avec Stripe, PayPal, SEPA, le virement bancaire et de nombreuses autres passerelles — aucun marché de plugins tiers n'est requis.
Plans de sièges
Sélection interactive visuelle des sièges avec catégories, différenciation des prix et sièges accessibles pour les théâtres, les salles et les stades.
Enregistrement sur place
Les applications de scanner compagnons mobiles et de bureau valident les billets à code QR à l'entrée, y compris un mode hors ligne pour les lieux avec une mauvaise connectivité.
Boutiques multi-langues
Déployez des billetteries localisées dans plus de 30 langues avec des e-mails traduits, des mises en page de billets et des parcours de paiement prêts à l'emploi.
API REST & Webhooks
Intégrez pretix avec des CRM, des systèmes comptables et l'impression de badges via une API REST documentée et des webhooks événementiels.
Pourquoi choisir Hostinger pour pretix
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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