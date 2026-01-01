Déployer Thumbor en un clic.
Serveur d'images intelligent open source qui recadre, redimensionne et filtre les images à la demande via de simples requêtes basées sur des URL.
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Découvrez ce que vous pouvez créer avec Thumbor
Thumbor est un serveur de traitement d'images intelligent basé sur Python qui gère le redimensionnement, le recadrage et le filtrage via des paramètres d'URL — aucune modification du code de l'application n'est nécessaire pour l'intégrer. Ce qui distingue Thumbor des redimensionneurs d'images génériques est son recadrage intelligent alimenté par l'IA : il détecte automatiquement les visages et les caractéristiques importantes d'une image avant le recadrage, garantissant que le sujet n'est jamais coupé accidentellement.
Utilisé en production par Wikipedia, Globo.com, Forbes et Vox Media pour servir des milliards d'images, Thumbor a fait ses preuves à grande échelle. Il ne nécessite aucune dépendance externe pour son fonctionnement de base. L'auto-hébergement remplace les frais SaaS par transformation par un coût VPS fixe et maintient votre pipeline multimédia entièrement au sein de votre propre infrastructure.
Principales fonctionnalités de Thumbor
Détection faciale intelligente
La détection intégrée des visages et des caractéristiques garantit que la partie la plus importante d'une image reste centrée lors du recadrage à différents rapports d'aspect.
Traitement basé sur l'URL
Redimensionnez, recadrez, filtrez et convertissez des images en créant une URL — aucun SDK requis, fonctionne avec n'importe quel langage ou framework.
Sélection automatique du format
Servez automatiquement le WebP aux navigateurs qui le prennent en charge, avec une solution de repli JPEG ou PNG, réduisant la bande passante sans travail supplémentaire.
Système de filtrage extensible
Appliquez la luminosité, le contraste, les filigranes, les coins arrondis et le flou via les paramètres d'URL ou des plugins de filtre Python personnalisés.
Mise en cache des résultats
Les résultats traités sont mis en cache pour éviter de retraiter des requêtes identiques, réduisant considérablement la charge du processeur lors de volumes de trafic élevés.
Pourquoi choisir Hostinger pour Thumbor
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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