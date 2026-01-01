Hiccup est une page de démarrage statique légère et open source, conçue pour placer vos liens les plus utilisés au premier plan. Conçue comme une application React servie par Nginx, elle ne nécessite ni base de données ni backend — juste un fichier de configuration JSON que vous pouvez modifier directement ou gérer via l'éditeur de configuration intégré. Des cartes en vedette, des catégories organisées et une puissante barre de recherche multi-fournisseurs permettent de passer très rapidement à n'importe quel signet depuis un seul onglet.

Héberger Hiccup sur votre propre VPS signifie que vos signets restent privés, se chargent instantanément à partir de fichiers statiques et restent accessibles depuis n'importe quel appareil. Avec la prise en charge des PWA, les raccourcis clavier, la gestion des liens par glisser-déposer et le mode lecture seule pour les écrans partagés, Hiccup convient aussi bien comme page de démarrage de navigateur personnelle que comme tableau de bord domestique pour les services partagés.