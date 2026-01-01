Déployer la recherche locale approfondie en une installation en un clic.
Assistant de recherche IA auto-hébergé qui exécute des flux de travail de recherche approfondie itératifs en utilisant des fournisseurs de LLM cloud.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Local Deep Research
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Local Deep Research
Local Deep Research est un assistant de recherche IA open-source avec plus de 7 200 étoiles GitHub qui exécute des flux de travail de recherche en plusieurs étapes sur votre propre infrastructure. Il planifie les requêtes, collecte des sources sur le web, comble les lacunes et produit des rapports cités — le même modèle que les produits de recherche approfondie commerciaux, mais avec un contrôle total sur le modèle et les moteurs de recherche qui effectuent le travail.
Ce déploiement connecte Local Deep Research à votre fournisseur LLM cloud préféré — OpenRouter, OpenAI, Anthropic, ou tout point de terminaison compatible OpenAI — et est livré avec SearXNG comme backend de recherche respectueux de la vie privée, de sorte que les requêtes de recherche et les sources agrégées restent sur votre VPS tandis que l'inférence du modèle s'exécute auprès du fournisseur de pointe de votre choix.
Principales fonctionnalités de Local Deep Research
Recherche itérative approfondie
Planifie les requêtes, assure le suivi des lacunes et agrège les sources en rapports structurés avec des citations plutôt que des réponses ponctuelles.
Fournisseurs de LLM cloud
Fonctionne avec OpenRouter, OpenAI, Anthropic et tout point de terminaison compatible OpenAI — basculez les fournisseurs et les modèles depuis l'interface utilisateur web sans redémarrer le conteneur.
Backend de recherche privé
Intègre SearXNG afin que les requêtes de recherche soient agrégées à partir de dizaines de moteurs de recherche sans les exposer aux traqueurs commerciaux.
Vos données restent en place
L'historique de recherche, les rapports générés et la configuration résident sur votre VPS — seuls les appels d'inférence de modèle quittent le serveur, chiffrés en transit vers le fournisseur que vous avez choisi.
Rapports cités, exportables
Chaque affirmation est liée à sa source afin que les rapports puissent être examinés, vérifiés et exportés pour une utilisation en aval.
Configuration basée sur le web
Les fournisseurs de modèles, les clés API et les paramètres de recherche sont gérés via la page de paramètres intégrée — pas de modification des fichiers de configuration sur le serveur.
Pourquoi choisir Hostinger pour Local Deep Research
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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