Local Deep Research est un assistant de recherche IA open-source avec plus de 7 200 étoiles GitHub qui exécute des flux de travail de recherche en plusieurs étapes sur votre propre infrastructure. Il planifie les requêtes, collecte des sources sur le web, comble les lacunes et produit des rapports cités — le même modèle que les produits de recherche approfondie commerciaux, mais avec un contrôle total sur le modèle et les moteurs de recherche qui effectuent le travail.

Ce déploiement connecte Local Deep Research à votre fournisseur LLM cloud préféré — OpenRouter, OpenAI, Anthropic, ou tout point de terminaison compatible OpenAI — et est livré avec SearXNG comme backend de recherche respectueux de la vie privée, de sorte que les requêtes de recherche et les sources agrégées restent sur votre VPS tandis que l'inférence du modèle s'exécute auprès du fournisseur de pointe de votre choix.