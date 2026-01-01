Jusqu’à 70 % de rabais sur Local Deep Research

Déployer la recherche locale approfondie en une installation en un clic.

Assistant de recherche IA auto-hébergé qui exécute des flux de travail de recherche approfondie itératifs en utilisant des fournisseurs de LLM cloud.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Local Deep Research

Local Deep Research est un assistant de recherche IA open-source avec plus de 7 200 étoiles GitHub qui exécute des flux de travail de recherche en plusieurs étapes sur votre propre infrastructure. Il planifie les requêtes, collecte des sources sur le web, comble les lacunes et produit des rapports cités — le même modèle que les produits de recherche approfondie commerciaux, mais avec un contrôle total sur le modèle et les moteurs de recherche qui effectuent le travail.

Ce déploiement connecte Local Deep Research à votre fournisseur LLM cloud préféré — OpenRouter, OpenAI, Anthropic, ou tout point de terminaison compatible OpenAI — et est livré avec SearXNG comme backend de recherche respectueux de la vie privée, de sorte que les requêtes de recherche et les sources agrégées restent sur votre VPS tandis que l'inférence du modèle s'exécute auprès du fournisseur de pointe de votre choix.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Local Deep Research

Recherche itérative approfondie

Planifie les requêtes, assure le suivi des lacunes et agrège les sources en rapports structurés avec des citations plutôt que des réponses ponctuelles.

Fournisseurs de LLM cloud

Fonctionne avec OpenRouter, OpenAI, Anthropic et tout point de terminaison compatible OpenAI — basculez les fournisseurs et les modèles depuis l'interface utilisateur web sans redémarrer le conteneur.

Backend de recherche privé

Intègre SearXNG afin que les requêtes de recherche soient agrégées à partir de dizaines de moteurs de recherche sans les exposer aux traqueurs commerciaux.

Vos données restent en place

L'historique de recherche, les rapports générés et la configuration résident sur votre VPS — seuls les appels d'inférence de modèle quittent le serveur, chiffrés en transit vers le fournisseur que vous avez choisi.

Rapports cités, exportables

Chaque affirmation est liée à sa source afin que les rapports puissent être examinés, vérifiés et exportés pour une utilisation en aval.

Configuration basée sur le web

Les fournisseurs de modèles, les clés API et les paramètres de recherche sont gérés via la page de paramètres intégrée — pas de modification des fichiers de configuration sur le serveur.

Pourquoi choisir Hostinger pour Local Deep Research

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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