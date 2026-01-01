Kong est la passerelle API open-source la plus largement déployée au monde, construite sur OpenResty (Nginx + LuaJIT) pour une latence inférieure à la milliseconde à l'échelle. Elle se place devant vos services pour gérer l'authentification, la limitation de débit, le routage du trafic et l'observabilité grâce à un riche écosystème de plus de 50 plugins — sans modifier le code de votre application.

L'exécution de Kong sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur le trafic API, la configuration des plugins et les identifiants sensibles, sans la tarification basée sur l'utilisation des services de passerelle API gérés. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour la persistance de la configuration de Kong et est prêt pour la gestion d'API en production dès son démarrage.