Déployer Kong en 1 clic.
Passerelle API open-source haute performance pour gérer, sécuriser et faire évoluer les microservices et les API.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Kong
Kong est la passerelle API open-source la plus largement déployée au monde, construite sur OpenResty (Nginx + LuaJIT) pour une latence inférieure à la milliseconde à l'échelle. Elle se place devant vos services pour gérer l'authentification, la limitation de débit, le routage du trafic et l'observabilité grâce à un riche écosystème de plus de 50 plugins — sans modifier le code de votre application.
L'exécution de Kong sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur le trafic API, la configuration des plugins et les identifiants sensibles, sans la tarification basée sur l'utilisation des services de passerelle API gérés. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour la persistance de la configuration de Kong et est prêt pour la gestion d'API en production dès son démarrage.
Principales fonctionnalités de Kong
Authentification centralisée
Appliquez l'authentification OAuth 2.0, JWT, les clés API et HMAC sur tous les services à partir d'un point de contrôle unique.
Limitation de débit
Protégez les services en amont des pics de trafic en définissant des limites de débit de requêtes par consommateur ou globales, sans modification de code.
Écosystème de plugins
Étendez Kong avec plus de 50 plugins officiels pour la journalisation, la mise en cache, les transformations et les intégrations tierces.
GUI d'administration
Gérez les routes, les services, les consommateurs et les plugins via l'interface web intégrée de Kong Manager sur le port 8002.
Support multi-protocoles
Acheminez le trafic HTTP, HTTPS, gRPC, WebSocket et TCP via une passerelle unique avec un équilibrage de charge sensible aux protocoles.
Pourquoi choisir Hostinger pour Kong
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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