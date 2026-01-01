Déployer Miniflux en 1 clic.
Lecteur RSS open-source minimaliste développé en Go pour une consommation rapide et sans distraction des flux.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Miniflux
Miniflux est un lecteur de flux RSS minimaliste et opiniâtre, conçu autour d'un principe : s'effacer pour vous laisser lire. Développé en Go et soutenu par PostgreSQL, il gère les flux RSS, Atom, RDF et JSON via une interface épurée, pilotée au clavier, sans fioritures ni complexité inutile. Avec plus de 7 000 étoiles sur GitHub, il a gagné une clientèle fidèle parmi les développeurs et les utilisateurs soucieux de leur vie privée qui recherchent la rapidité sans l'encombrement.
L'auto-hébergement de Miniflux maintient votre liste d'abonnements et vos habitudes de lecture entièrement privées. Il n'y a pas de traqueurs tiers, pas de profilage comportemental, et aucun service qui puisse être fermé ou soumis à un péage. Vous possédez vos flux, vos articles et votre historique de lecture.
Principales fonctionnalités de Miniflux
Extraction de texte intégral
Récupère les articles complets des flux qui ne publient que des résumés, afin que vous lisiez toujours le contenu intégral sans quitter l'interface.
Navigation au clavier
Des raccourcis clavier complets vous permettent de naviguer dans les flux, de marquer les articles comme lus et d'ouvrir des liens sans toucher la souris.
Intégrations pour lire plus tard
Envoie des articles vers Pocket, Wallabag, Instapaper et Pinboard en une seule action pour une lecture hors ligne ultérieure.
API Client Tiers
Les API compatibles avec Fever et Google Reader permettent à des applications mobiles populaires comme Reeder et NetNewsWire de se connecter à votre instance auto-hébergée.
Support multi-utilisateurs
Chaque utilisateur dispose de sa propre liste de flux indépendante, de son état de lecture et de ses paramètres sur une seule instance de serveur partagé.
Pourquoi choisir Hostinger pour Miniflux
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
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