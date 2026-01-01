Déployer Teable en un clic.
Base de données open source sans code avec une interface de feuille de calcul propulsée par PostgreSQL et la collaboration en temps réel.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Teable
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Teable
Teable est une alternative rapide et open source à Airtable qui combine une interface de feuille de calcul familière avec toute la puissance d'une base de données PostgreSQL. Il prend en charge des types de champs riches, plusieurs modes d'affichage, la collaboration en temps réel et le filtrage au niveau des lignes — le tout soutenu par une base de données que vous contrôlez entièrement.
L'auto-hébergement de Teable sur un VPS signifie que vos données commerciales résident dans votre propre instance PostgreSQL, sans limites de lignes, sans frais par siège et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Les équipes peuvent créer des outils internes, des suivis de projets et des bases de données de type CRM sans écrire de code.
Principales fonctionnalités de Teable
Backend PostgreSQL
Toutes les données sont stockées dans une base de données PostgreSQL standard que vous possédez, sans format propriétaire ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Plusieurs types d'affichage
Basculez entre les vues grille, galerie, kanban, calendrier et formulaire pour travailler avec les données dans le format qui convient à chaque flux de travail.
Collaboration en temps réel
Plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier des tableaux simultanément avec des mises à jour en direct et sans conflits.
Aucune limite de lignes
Contrairement aux alternatives SaaS, Teable auto-hébergé n'impose aucune limite artificielle sur le nombre de lignes, de tableaux ou la taille de l'espace de travail.
Accès API
Une API RESTful vous permet d'intégrer les données Teable avec des outils externes, des plateformes d'automatisation et des applications personnalisées.
Pourquoi choisir Hostinger pour Teable
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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