Déployer Beszel Agent en 1 clic.
Agent de surveillance léger qui récupère les métriques de serveur et de conteneur pour votre hub Beszel.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Beszel Agent
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Beszel Agent
Beszel Agent est le composant de collecte de données de la plateforme de surveillance Beszel. Installé sur chaque serveur que vous souhaitez observer, il collecte en continu les métriques CPU, mémoire, disque et réseau, ainsi que les statistiques des conteneurs Docker, puis les transmet en toute sécurité à un hub Beszel central pour l'agrégation et les alertes.
L'agent est délibérément minimal — il consomme des ressources négligeables tout en offrant une visibilité complète sur la santé du système. La communication avec le hub est sécurisée par authentification par jeton, et l'accès au socket Docker lui confère une visibilité complète au niveau des conteneurs sans nécessiter de privilèges d'hôte élevés au-delà de ce montage de socket.
Principales fonctionnalités de Beszel Agent
Métriques système en temps réel
Surveille en permanence l'utilisation du CPU, de la mémoire, du disque et du réseau afin que votre hub Beszel dispose toujours d'une vue à jour de la santé du serveur.
Surveillance des conteneurs
Lit depuis le socket Docker pour signaler la consommation de ressources par conteneur, vous aidant à identifier quelles charges de travail sont à l'origine de la charge.
Consommation minimale de ressources
Conçu pour fonctionner discrètement en arrière-plan sans impact mesurable sur les performances des applications ou les ressources système disponibles.
Communication sécurisée du Hub
Les connexions authentifiées par jeton au hub Beszel empêchent l'ingestion non autorisée de métriques et protègent la confidentialité de vos données de surveillance.
Pourquoi choisir Hostinger pour Beszel Agent
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Emplacement du serveur recommandé :
Vérification en cours...
Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.
Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.