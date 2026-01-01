Beszel Agent est le composant de collecte de données de la plateforme de surveillance Beszel. Installé sur chaque serveur que vous souhaitez observer, il collecte en continu les métriques CPU, mémoire, disque et réseau, ainsi que les statistiques des conteneurs Docker, puis les transmet en toute sécurité à un hub Beszel central pour l'agrégation et les alertes.

L'agent est délibérément minimal — il consomme des ressources négligeables tout en offrant une visibilité complète sur la santé du système. La communication avec le hub est sécurisée par authentification par jeton, et l'accès au socket Docker lui confère une visibilité complète au niveau des conteneurs sans nécessiter de privilèges d'hôte élevés au-delà de ce montage de socket.