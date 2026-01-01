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Plateforme de coaching fitness open-source pour créer des programmes d'entraînement, suivre les progrès et gérer une bibliothèque d'exercices personnelle.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
63 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,59/mois
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Renouvellement à $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
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KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement à $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement à $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l'avance. Le tarif mensuel affiché correspond au prix total du forfait divisé par sa durée en mois.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Workout Cool

Workout Cool est une plateforme de coaching fitness auto-hébergée qui offre une base de données d'exercices complète, un constructeur de programmes d'entraînement structurés et un suivi de session — le tout fonctionnant sur votre propre serveur, sans frais d'abonnement ni partage de données avec des tiers. Les utilisateurs peuvent parcourir les exercices avec des démonstrations vidéo pédagogiques, créer des programmes d'entraînement personnalisés organisés par groupe musculaire ou objectif d'entraînement, et enregistrer les sessions d'entraînement pour suivre les performances au fil du temps.

Contrairement aux applications de fitness hébergées qui bloquent les données historiques derrière des abonnements, Workout Cool stocke tout l'historique d'entraînement dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure. La plateforme prend en charge l'authentification par e-mail et mot de passe, ainsi que l'option Google OAuth, et la bibliothèque d'exercices intégrée peut être pré-remplie avec des données d'exemple lors du premier lancement.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Workout Cool

Bibliothèque d'exercices

Parcourez une base de données complète d'exercices avec des démonstrations vidéo pédagogiques organisées par groupe musculaire, équipement et type d'entraînement.

Générateur de plan d'entraînement

Créez des programmes d'entraînement structurés sur plusieurs jours avec des sélections d'exercices personnalisées, des séries, des répétitions et des périodes de repos pour n'importe quel objectif de remise en forme.

Journalisation des sessions

Enregistrez chaque séance d'entraînement avec des données de performance réelles afin de pouvoir suivre la progression du poids et le volume au fil du temps.

Suivi des progrès

Visualisez les gains de force et la régularité de l'entraînement avec des graphiques qui montrent les tendances de performance à travers les séances et les programmes d'entraînement.

Filtrage par groupe musculaire

Filtrez et découvrez des exercices par groupe musculaire ciblé pour construire des programmes équilibrés couvrant chaque partie du corps.

Pourquoi choisir Hostinger pour Workout Cool

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

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Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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