Workout Cool est une plateforme de coaching fitness auto-hébergée qui offre une base de données d'exercices complète, un constructeur de programmes d'entraînement structurés et un suivi de session — le tout fonctionnant sur votre propre serveur, sans frais d'abonnement ni partage de données avec des tiers. Les utilisateurs peuvent parcourir les exercices avec des démonstrations vidéo pédagogiques, créer des programmes d'entraînement personnalisés organisés par groupe musculaire ou objectif d'entraînement, et enregistrer les sessions d'entraînement pour suivre les performances au fil du temps.

Contrairement aux applications de fitness hébergées qui bloquent les données historiques derrière des abonnements, Workout Cool stocke tout l'historique d'entraînement dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure. La plateforme prend en charge l'authentification par e-mail et mot de passe, ainsi que l'option Google OAuth, et la bibliothèque d'exercices intégrée peut être pré-remplie avec des données d'exemple lors du premier lancement.