Déployer Workout Cool avec une installation en 1 clic.
Plateforme de coaching fitness open-source pour créer des programmes d'entraînement, suivre les progrès et gérer une bibliothèque d'exercices personnelle.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Workout Cool
Workout Cool est une plateforme de coaching fitness auto-hébergée qui offre une base de données d'exercices complète, un constructeur de programmes d'entraînement structurés et un suivi de session — le tout fonctionnant sur votre propre serveur, sans frais d'abonnement ni partage de données avec des tiers. Les utilisateurs peuvent parcourir les exercices avec des démonstrations vidéo pédagogiques, créer des programmes d'entraînement personnalisés organisés par groupe musculaire ou objectif d'entraînement, et enregistrer les sessions d'entraînement pour suivre les performances au fil du temps.
Contrairement aux applications de fitness hébergées qui bloquent les données historiques derrière des abonnements, Workout Cool stocke tout l'historique d'entraînement dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure. La plateforme prend en charge l'authentification par e-mail et mot de passe, ainsi que l'option Google OAuth, et la bibliothèque d'exercices intégrée peut être pré-remplie avec des données d'exemple lors du premier lancement.
Principales fonctionnalités de Workout Cool
Bibliothèque d'exercices
Parcourez une base de données complète d'exercices avec des démonstrations vidéo pédagogiques organisées par groupe musculaire, équipement et type d'entraînement.
Générateur de plan d'entraînement
Créez des programmes d'entraînement structurés sur plusieurs jours avec des sélections d'exercices personnalisées, des séries, des répétitions et des périodes de repos pour n'importe quel objectif de remise en forme.
Journalisation des sessions
Enregistrez chaque séance d'entraînement avec des données de performance réelles afin de pouvoir suivre la progression du poids et le volume au fil du temps.
Suivi des progrès
Visualisez les gains de force et la régularité de l'entraînement avec des graphiques qui montrent les tendances de performance à travers les séances et les programmes d'entraînement.
Filtrage par groupe musculaire
Filtrez et découvrez des exercices par groupe musculaire ciblé pour construire des programmes équilibrés couvrant chaque partie du corps.
Pourquoi choisir Hostinger pour Workout Cool
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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