Firefly est un serveur VPN WireGuard épuré qui associe la cryptographie moderne et haute performance de WireGuard à une interface web accessible pour la gestion des clients, la génération des configurations et la surveillance des connexions. Il élimine la complexité de la configuration traditionnelle de WireGuard afin que vous puissiez avoir un VPN sécurisé opérationnel en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs heures.

Déployer Firefly sur votre propre VPS vous offre une adresse IP publique dédiée pour un accès VPN fiable, une bande passante de niveau entreprise sans limitation de la part de votre FAI, et une indépendance totale vis-à-vis des fournisseurs de VPN tiers qui enregistrent le trafic ou subissent des pannes inattendues.