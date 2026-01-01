Déployer Firefly en un clic.
Serveur VPN WireGuard simple doté d'une interface de gestion web pour créer et gérer des connexions VPN sécurisées sans expertise en réseau.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Firefly
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Firefly
Firefly est un serveur VPN WireGuard épuré qui associe la cryptographie moderne et haute performance de WireGuard à une interface web accessible pour la gestion des clients, la génération des configurations et la surveillance des connexions. Il élimine la complexité de la configuration traditionnelle de WireGuard afin que vous puissiez avoir un VPN sécurisé opérationnel en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs heures.
Déployer Firefly sur votre propre VPS vous offre une adresse IP publique dédiée pour un accès VPN fiable, une bande passante de niveau entreprise sans limitation de la part de votre FAI, et une indépendance totale vis-à-vis des fournisseurs de VPN tiers qui enregistrent le trafic ou subissent des pannes inattendues.
Principales fonctionnalités de Firefly
Installation client en 1 clic
Générez des configurations client WireGuard et des codes QR pour les appareils mobiles directement depuis l'interface web — aucune connaissance de la ligne de commande n'est requise.
Certificats SSL automatiques
Firefly fournit automatiquement des certificats SSL gratuits, sécurisant l'interface de gestion sans aucune configuration manuelle de certificat.
Clients multiplateformes
Fonctionne avec tous les clients WireGuard officiels sur iOS, Android, Windows, macOS et Linux — connectez n'importe quel appareil avec un seul fichier de configuration.
Surveillance en temps réel
Le tableau de bord affiche les connexions actives et l'utilisation de la bande passante par client, vous savez donc toujours qui est connecté et quelle quantité de trafic il utilise.
Aucun WireGuard système nécessaire
Fonctionne entièrement dans Docker sans nécessiter l'installation de WireGuard sur le système d'exploitation hôte, simplifiant le déploiement et maintenant le système hôte propre.
Pourquoi choisir Hostinger pour Firefly
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Hébergez localement. Performez mondialement.
Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.
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