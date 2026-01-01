Déployer Zabbix en 1 clic.
Supervision open source de qualité entreprise pour les réseaux, les serveurs, les applications et les services cloud sur une plateforme unifiée.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Zabbix
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Zabbix
Zabbix est une solution de surveillance open source de classe entreprise à laquelle font confiance la NASA, Salesforce et des dizaines de milliers d'organisations pour suivre l'état des réseaux, des serveurs, des machines virtuelles, des conteneurs et des services cloud. Une seule instance Zabbix peut collecter des dizaines de milliers de métriques par seconde via des agents, SNMP, IPMI, JMX, des vérifications HTTP et des scripts personnalisés, puis détecter les anomalies grâce à des déclencheurs basés sur des modèles, des règles d'escalade et des tableaux de bord riches.
L'auto-hébergement de Zabbix sur votre propre VPS maintient chaque métrique, événement et identifiant au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais de licence par hôte ni frais de sortie de données. La base de données PostgreSQL et l'agent Zabbix inclus vous offrent une pile de surveillance complète, prête à intégrer des hôtes dès la fin du déploiement.
Principales fonctionnalités de Zabbix
Avec agent et sans agent
Collectez des métriques via des agents Zabbix natifs, SNMP, IPMI, JMX, SSH, Telnet et des vérifications HTTP sans installer de logiciel sur chaque appareil surveillé.
Auto-découverte
Découvrez les hôtes, les interfaces réseau, les services et les machines virtuelles automatiquement et appliquez des modèles de surveillance sans configuration manuelle.
Alertes flexibles
Définir des règles d'escalade et envoyer des notifications à Slack, Microsoft Teams, PagerDuty, e-mail, SMS et webhooks en fonction de la gravité et du destinataire.
Supervision par modèle
Des centaines de modèles prêts à l'emploi couvrent les bases de données, les serveurs web, Kubernetes, AWS, VMware et les équipements réseau, de sorte que l'intégration de nouveaux hôtes prend des minutes, pas des heures.
Tableaux de bord personnalisables
Créez des tableaux de bord avec des graphiques, des cartes, des widgets des hôtes principaux et des rapports SLA adaptés aux opérateurs NOC, aux développeurs ou aux parties prenantes exécutives.
Indicateurs à long terme
Conservez les données historiques et les tendances agrégées dans PostgreSQL pour des années de planification de la capacité, d'examen post-incident et de rapports de conformité.
Pourquoi choisir Hostinger pour Zabbix
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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