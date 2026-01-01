Zabbix est une solution de surveillance open source de classe entreprise à laquelle font confiance la NASA, Salesforce et des dizaines de milliers d'organisations pour suivre l'état des réseaux, des serveurs, des machines virtuelles, des conteneurs et des services cloud. Une seule instance Zabbix peut collecter des dizaines de milliers de métriques par seconde via des agents, SNMP, IPMI, JMX, des vérifications HTTP et des scripts personnalisés, puis détecter les anomalies grâce à des déclencheurs basés sur des modèles, des règles d'escalade et des tableaux de bord riches.

L'auto-hébergement de Zabbix sur votre propre VPS maintient chaque métrique, événement et identifiant au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais de licence par hôte ni frais de sortie de données. La base de données PostgreSQL et l'agent Zabbix inclus vous offrent une pile de surveillance complète, prête à intégrer des hôtes dès la fin du déploiement.