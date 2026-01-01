Déployer Maloja en un clic.
Base de données de scrobble musical auto-hébergée qui transforme votre historique d'écoute en classements personnels, statistiques et profils de style Last.fm.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Maloja
Maloja est un scrobbler de musique auto-hébergé open-source — pensez à un Last.fm personnel — qui enregistre chaque morceau que vous écoutez et transforme l'historique en classements, en top des artistes, en graphiques d'impulsions temporelles et en résumés annuels. Il accepte les scrobbles de clients qui utilisent déjà l'API Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers, et les intégrations directes d'API de lecteurs comme Plex, Jellyfin et Navidrome.
L'auto-hébergement de Maloja sur votre propre VPS conserve un enregistrement privé et permanent de vos données d'écoute au lieu de les laisser sur une plateforme tierce qui pourrait fermer, modifier ses tarifs ou altérer la manière dont les données sont exposées. Combiné à l'enrichissement des métadonnées de Last.fm, Spotify, MusicBrainz et TheAudioDB, vous obtenez un tableau de bord musical personnel riche qui survit aux changements de fournisseurs.
Principales fonctionnalités de Maloja
Graphiques d'écoute personnels
Parcourez les meilleurs artistes, albums et titres sur des plages de temps configurables, avec des classements, des lignes de tendance et des comparaisons par période.
API compatible avec Last.fm
Acceptez les scrobbles de tout client qui utilise l'API Last.fm — téléphones, lecteurs de bureau, scripts — sans avoir à écrire d'adaptateurs personnalisés.
Intégrations de lecteur
Recevez des scrobbles directement de Plex, Jellyfin, Navidrome, des multi-scrobblers, mpdscribble et d'autres ponts construits par la communauté.
Graphiques temporels de style impulsion
Visualisez la fréquence à laquelle vous écoutez des artistes, albums ou titres spécifiques sur des semaines, des mois et des années pour repérer les redécouvertes et les écoutes compulsives.
Enrichissement des métadonnées
Récupérez les images d'artistes et les pochettes d'albums depuis Last.fm, Spotify, MusicBrainz et TheAudioDB pour que votre tableau de bord soit impeccable dès le départ.
Scrobbling Last.fm via proxy
Transférer optionnellement les scrobbles entrants vers Last.fm afin que votre profil public existant continue de se mettre à jour, tout en constituant une archive privée.
Pourquoi choisir Hostinger pour Maloja
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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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