Déployer Hugo en un clic.
Le générateur de site statique le plus rapide au monde pour la création de sites de documentation, de blogs et de portfolios.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Hugo
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Hugo
Hugo est le générateur de sites statiques le plus rapide au monde, écrit en Go et capable de construire des sites web complets en quelques millisecondes. Il alimente des portails de documentation, des sites marketing, des blogs personnels et des propriétés web d'entreprise pour des équipes allant des développeurs individuels aux grandes organisations comme Kubernetes, Netlify et Let's Encrypt.
L'auto-hébergement de Hugo sur votre propre VPS vous offre un environnement de développement persistant accessible de n'importe où — idéal pour les équipes distribuées, les pipelines de build automatisés et les environnements de staging. L'ossature de votre site, la configuration de votre thème et votre contenu sont toujours disponibles via SSH sans dépendre d'un service d'hébergement tiers.
Principales fonctionnalités de Hugo
Temps de compilation en millisecondes
Hugo construit même de grands sites avec des milliers de pages en moins d'une seconde, nettement plus rapidement que les générateurs basés sur JavaScript.
Zéro dépendances
Hugo est livré sous forme de binaire unique, sans dépendances d'exécution, éliminant les conflits de version et simplifiant les pipelines de déploiement.
Pipeline d'actifs intégré
Traitement d'images natif, regroupement JavaScript, compilation Sass et prise en charge de TailwindCSS sans outils de construction supplémentaires.
Serveur de rechargement en direct
Le serveur de développement intégré reflète instantanément les modifications de contenu et de conception, accélérant l'itération pendant le développement du site.
Support multilingue
L'i18n natif avec du contenu, des URL et des menus par langue rend la création de sites multilingues simple et sans plugins.
Pourquoi choisir Hostinger pour Hugo
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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Un hébergement VPS Docker fiable et performant
Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.
L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.
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