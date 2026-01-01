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Application de prise de notes Markdown open source avec coffres-forts, recherche plein texte et collaboration multi-utilisateur.

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KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
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KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
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8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Many Notes

Many Notes est une application de prise de notes Markdown auto-hébergée qui vous permet d'organiser vos pensées en coffres-forts — des conteneurs flexibles qui regroupent ou séparent les fichiers liés, selon votre méthode de travail préférée. Les notes sont stockées à la fois dans une base de données et sur le système de fichiers, vous offrant une propriété et une portabilité complètes de votre contenu, sans dépendance à un format propriétaire.

Au-delà de la prise de notes basique, Many Notes prend en charge plusieurs utilisateurs avec authentification, le partage de coffres-forts pour la collaboration en équipe, la diffusion en temps réel, les liens retour et les balises pour connecter les notes associées, et une recherche plein texte rapide optimisée par Typesense. La connexion OAuth via GitHub, Google, GitLab et d'autres fournisseurs rend la gestion des accès flexible pour les individus comme pour les équipes.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Many Notes

Organisation du coffre-fort

Regroupez les notes dans des coffres-forts séparés ou gardez tout dans un seul — chaque coffre-fort est un répertoire portable vous donnant un contrôle total sur la structure de vos fichiers.

Recherche en texte intégral

Une recherche rapide et tolérante aux fautes de frappe, propulsée par Typesense, vous permet de trouver instantanément n'importe quelle note dans tous vos coffres-forts.

Collaboration multi-utilisateur

Invitez d'autres utilisateurs enregistrés à accéder à vos coffres-forts et à collaborer sur des notes en temps réel avec des interfaces à mise à jour en direct.

Prise en charge de la connexion OAuth

Authentifiez-vous avec GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack et d'autres fournisseurs OAuth pour une gestion de l'accès flexible et sans mot de passe.

Éditeur Markdown enrichi

Un éditeur avancé avec sauvegarde automatique, modèles, liens retour, balises et exportation PDF garantit un flux de travail d'écriture ininterrompu.

Application Web Progressive

Installez Many Notes en tant que PWA pour une expérience similaire à une application native sur ordinateur de bureau et mobile, y compris la navigation hors ligne.

Pourquoi choisir Hostinger pour Many Notes

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Martin K
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