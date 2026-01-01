Damselfly est une application de gestion de photographies basée sur serveur, conçue pour les très grandes bibliothèques. Elle indexe un dossier d'images de niveau supérieur, génère des miniatures en arrière-plan et vous permet de rechercher parmi les balises de mots-clés IPTC, les noms de dossiers, les métadonnées EXIF, les visages et les objets détectés via une interface utilisateur Blazor WebAssembly rapide. La reconnaissance faciale et la détection d'objets fonctionnent localement et hors ligne, sans dépendance à un SaaS.

L'auto-hébergement de Damselfly sur votre propre VPS maintient les métadonnées des photos, les vecteurs faciaux et la structure de la bibliothèque au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un service de photos public. La plateforme gère plus de 500 000 catalogues d'images avec des recherches en moins d'une seconde, prend en charge les comptes multi-utilisateurs avec des droits basés sur les rôles, et s'associe au client Damselfly Desktop pour les flux de travail d'édition avec synchronisation sur ordinateur portable.