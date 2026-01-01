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Gestion de photos basée sur serveur avec reconnaissance faciale sur l'appareil, détection d'objets et recherche de métadonnées en texte intégral.

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Obtenez 24 mois pour $ CA 302,16 (prix d'origine : $ CA 820,56). Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois.
2 cœurs vCPU
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KVM 4
$ CA 59,99
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Obtenez 24 mois pour $ CA 436,56 (prix d'origine : $ CA 1 439,76). Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
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KVM 8
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Obtenez 24 mois pour $ CA 870,96 (prix d'origine : $ CA 2 478,96). Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Damselfly

Damselfly est une application de gestion de photographies basée sur serveur, conçue pour les très grandes bibliothèques. Elle indexe un dossier d'images de niveau supérieur, génère des miniatures en arrière-plan et vous permet de rechercher parmi les balises de mots-clés IPTC, les noms de dossiers, les métadonnées EXIF, les visages et les objets détectés via une interface utilisateur Blazor WebAssembly rapide. La reconnaissance faciale et la détection d'objets fonctionnent localement et hors ligne, sans dépendance à un SaaS.

L'auto-hébergement de Damselfly sur votre propre VPS maintient les métadonnées des photos, les vecteurs faciaux et la structure de la bibliothèque au sein d'une infrastructure que vous contrôlez, plutôt que sur un service de photos public. La plateforme gère plus de 500 000 catalogues d'images avec des recherches en moins d'une seconde, prend en charge les comptes multi-utilisateurs avec des droits basés sur les rôles, et s'associe au client Damselfly Desktop pour les flux de travail d'édition avec synchronisation sur ordinateur portable.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Damselfly

Reconnaissance faciale locale

Exécute la détection et la reconnaissance faciale entièrement sur le serveur sans dépendance à une API tierce, regroupant les photos par personnes reconnues pour les flux de travail de navigation par personne.

Détection d'objets

Identifie les objets, les scènes et les couleurs d'image dans votre bibliothèque afin qu'une recherche de "chien" ou "plage" renvoie les photos correspondantes même sans étiquetage manuel.

Balisage par mots-clés IPTC

Mises à jour rapides et non destructives des mots-clés EXIF/IPTC via ExifTool — les JPEG ne sont pas ré-encodés lorsque les balises changent, préservant ainsi la qualité originale.

Recherche plein texte des métadonnées

Recherche en moins d'une seconde parmi des centaines de milliers d'images par balise, dossier, nom de fichier, appareil photo, objectif, plage de dates, orientation, et bien plus encore.

Panier de sélection

Enregistrez les images des résultats de recherche dans un panier persistant, puis téléchargez-les, exportez-les avec des filigranes, ou synchronisez-les sur un ordinateur de bureau avec le client Damselfly.

Pourquoi choisir Hostinger pour Damselfly

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

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Martin K
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