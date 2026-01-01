OpenBao est un fork open-source communautaire de HashiCorp Vault, conçu pour offrir une gestion sécurisée et centralisée des secrets pour les équipes et les applications. Il vous permet de stocker, d'accéder et de faire pivoter des secrets dynamiques, des clés de chiffrement et des identifiants via une API unifiée sans disperser les données sensibles dans des fichiers de configuration ou des variables d'environnement.

L'auto-hébergement d'OpenBao sur votre propre VPS signifie que vos secrets ne quittent jamais votre infrastructure — il n'y a pas de limites d'utilisation, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et aucun risque qu'un fournisseur SaaS accède à vos identifiants. Vous bénéficiez de l'ensemble complet des fonctionnalités compatibles avec Vault sous votre contrôle.