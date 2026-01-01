Déployer OpenBao en un clic.
Plateforme open source de gestion des secrets pour stocker en toute sécurité les clés API, les mots de passe, les certificats et d'autres données sensibles.
Trouvez le forfait VPS idéal pour OpenBao
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec OpenBao
OpenBao est un fork open-source communautaire de HashiCorp Vault, conçu pour offrir une gestion sécurisée et centralisée des secrets pour les équipes et les applications. Il vous permet de stocker, d'accéder et de faire pivoter des secrets dynamiques, des clés de chiffrement et des identifiants via une API unifiée sans disperser les données sensibles dans des fichiers de configuration ou des variables d'environnement.
L'auto-hébergement d'OpenBao sur votre propre VPS signifie que vos secrets ne quittent jamais votre infrastructure — il n'y a pas de limites d'utilisation, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et aucun risque qu'un fournisseur SaaS accède à vos identifiants. Vous bénéficiez de l'ensemble complet des fonctionnalités compatibles avec Vault sous votre contrôle.
Principales fonctionnalités de OpenBao
Secrets dynamiques
Générer des identifiants éphémères à la demande pour les bases de données et les fournisseurs de services cloud, automatiquement révoqués lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.
Stockage clé-valeur chiffré
Stockez des secrets arbitraires au repos avec le chiffrement AES-256-GCM afin que les valeurs sensibles ne soient jamais exposées sur le disque.
Contrôle d'accès granulaire
Définir des règles d'accès basées sur des politiques qui limitent les services et les utilisateurs autorisés à lire, écrire ou lister des chemins secrets spécifiques.
Méthodes d'authentification multiples
Authentifiez les applications et les utilisateurs via des jetons, userpass, AppRole, LDAP, JWT et d'autres méthodes sans modifier votre flux de travail.
Journalisation complète des audits
Chaque requête et réponse est enregistrée dans des journaux d'audit infalsifiables, vous offrant une piste complète pour la conformité et la réponse aux incidents.
HTTP API et CLI
Intégrez la récupération des secrets dans n'importe quel langage ou pipeline à l'aide de l'API REST ou de l'interface de ligne de commande bao multiplateforme.
Pourquoi choisir Hostinger pour OpenBao
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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