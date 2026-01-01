Songloft est un serveur de musique personnel léger, écrit en Go, qui analyse votre bibliothèque locale, extrait les pochettes et les métadonnées des fichiers MP3, FLAC, WAV, APE, OGG et M4A, et diffuse le tout via une interface web intégrée ou tout client compatible Subsonic. Un bac à sable de plugins QuickJS permet d'étendre le serveur avec des sources audio personnalisées, des fournisseurs de métadonnées et un contrôle des appareils, sans avoir à recompiler le binaire.

L'auto-hébergement de Songloft permet de conserver votre collection de musique, votre historique d'écoute et vos sessions authentifiées par JWT entièrement sur votre VPS — sans télémétrie, sans analyses tierces et sans catalogue commercial rotatif décidant de ce qui reste disponible. Le binaire sans CGO fonctionne confortablement sur du matériel à faible consommation, tout en gérant le transcodage à la volée et les sessions multi-appareils.