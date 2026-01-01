Déployer Songloft en un clic.
Serveur de musique personnel auto-hébergé avec une API compatible Subsonic, un bac à sable de plugins JS et un lecteur web intégré.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Songloft
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Songloft
Songloft est un serveur de musique personnel léger, écrit en Go, qui analyse votre bibliothèque locale, extrait les pochettes et les métadonnées des fichiers MP3, FLAC, WAV, APE, OGG et M4A, et diffuse le tout via une interface web intégrée ou tout client compatible Subsonic. Un bac à sable de plugins QuickJS permet d'étendre le serveur avec des sources audio personnalisées, des fournisseurs de métadonnées et un contrôle des appareils, sans avoir à recompiler le binaire.
L'auto-hébergement de Songloft permet de conserver votre collection de musique, votre historique d'écoute et vos sessions authentifiées par JWT entièrement sur votre VPS — sans télémétrie, sans analyses tierces et sans catalogue commercial rotatif décidant de ce qui reste disponible. Le binaire sans CGO fonctionne confortablement sur du matériel à faible consommation, tout en gérant le transcodage à la volée et les sessions multi-appareils.
Principales fonctionnalités de Songloft
Prise en charge de l'API Subsonic
Connectez n'importe quel client mobile ou de bureau compatible Subsonic et diffusez votre bibliothèque sans être limité à une seule application officielle.
Bac à sable d'extension JS
Les plugins basés sur QuickJS, avec un modèle de permissions et un rechargement à chaud, vous permettent d'ajouter des sources audio personnalisées, des fournisseurs de métadonnées et des intégrations d'appareils.
Numérisation de la bibliothèque locale
L'analyse automatique des dossiers extrait les balises et les pochettes d'album des fichiers MP3, FLAC, WAV, APE, OGG et M4A afin que votre bibliothèque reste à jour au fur et à mesure que vous ajoutez des pistes.
Lecteur web intégré
Un frontend web complet est livré avec l'image complète, vous offrant un lecteur basé sur navigateur prêt à l'emploi sans déployer de client séparé.
Authentification JWT
L'authentification JWT à double jeton avec des jetons d'accès et de rafraîchissement séparés prend en charge les sessions multi-appareils et la révocation par appareil.
API REST avec Swagger
Une API REST documentée avec une interface utilisateur Swagger intégrée facilite l'intégration de Songloft avec des clients personnalisés, des automatisations et des tableaux de bord.
Pourquoi choisir Hostinger pour Songloft
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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