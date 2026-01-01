Déployer Screego en un clic.
Serveur de partage d'écran auto-hébergé avec un relais TURN intégré pour des connexions WebRTC fiables à travers n'importe quel pare-feu.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Screego
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Screego
Screego est un serveur de partage d'écran open-source qui permet aux équipes de collaborer à distance sans acheminer le contenu sensible de l'écran via un SaaS tiers. Il utilise WebRTC pour le streaming à faible latence et intègre un serveur relais TURN afin que les connexions réussissent à travers les pare-feu d'entreprise restrictifs et le NAT symétrique — éliminant la raison la plus courante de l'échec du partage d'écran dans d'autres outils.
Le déploiement de Screego sur votre propre VPS vous offre un point d'accès permanent au partage d'écran sous votre contrôle total. Pas de limites de capacité de réunion, pas de coûts d'abonnement par hôte, et pas d'accès tiers au contenu partagé. Les participants se connectent via n'importe quel navigateur moderne sans nécessiter de plugins ou de téléchargements.
Principales fonctionnalités de Screego
Relais TURN intégré
Screego intègre un serveur TURN/STUN afin que les connexions WebRTC réussissent à travers les pare-feu d'entreprise et le NAT symétrique sans nécessiter de service de relais externe.
Connexion sans extension
Les spectateurs rejoignent des salles via un lien partagé dans n'importe quel navigateur moderne — aucune extension, téléchargement de client ou inscription de compte n'est requise.
Plusieurs salles simultanées
Lancez autant de sessions de partage d'écran indépendantes simultanément, chacune avec son propre lien d'invitation et son flux isolé.
Aucune limite de capacité
Hébergez des sessions illimitées avec un nombre illimité de participants — la capacité est déterminée par les ressources de votre VPS, et non par un niveau tarifaire.
Métriques Prometheus
Exposer un point de terminaison /metrics pour le scraping Prometheus afin de suivre les salles actives, les connexions TURN et la bande passante de relais au fil du temps.
Pourquoi choisir Hostinger pour Screego
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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